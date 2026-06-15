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همه نگاه‌ها به کاپیتان تیم ملی اسپانیا در اولین بازی جام

همه نگاه‌ها به کاپیتان تیم ملی اسپانیا در اولین بازی جام
کد خبر : 1799050
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تیم ملی فوتبال اسپانیا فردا رقابت‌های خود در جام جهانی را آغاز می‌کند و تمامی نگاه‌ها به سمت میکل اویارزابال، ستاره و کاپیتان تیم، معطوف است.

به گزارش ایلنا، اویارزابال، کاپیتان و نماد رئال سوسیداد، در این تورنمنت به عنوان رهبر خط حمله تیم ملی اسپانیا شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که یکی از اصلی‌ترین تهدیدها برای حریفان باشد. او در این دیدار مقابل کاپ‌ورد، که برای نخستین بار در جام جهانی حضور دارد، به عنوان یک الگو و مرجع در خط حمله تیم ملی، به میدان خواهد رفت.

این مهاجم با فرم عالی خود به این مسابقات وارد شده و پس از یک فصل درخشان تحت هدایت ماتارازو در سان سباستین، که در آن رکوردهای گلزنی خود را بهبود بخشید، به تیم ملی پیوسته است. اویارزابال با عملکرد فوق‌العاده‌اش در تیم ملی اسپانیا، رکوردهای تاریخی را در زمان کوتاهی شکسته و اعتماد کامل کادر فنی و هواداران را جلب کرده است.

این دیدار نخستین گام در یک برنامه فشرده برای اسپانیا خواهد بود، که به عنوان قهرمان سه دوره اروپا به دنبال موفقیت در این جام جهانی است. پس از این بازی، تیم ملی اسپانیا روز یکشنبه با عربستان سعودی دیدار خواهد کرد و در نهایت در روز جمعه به مصاف اروگوئه خواهد رفت. این فرصت بی‌نظیری است تا اویارزابال در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، شخصیت و اشتیاق خود را به نمایش بگذارد و از دقیقه اول، رهبری اسپانیا را بر عهده گیرد. اولین قدم به زودی برداشته خواهد شد.

 

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