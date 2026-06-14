دولست: ایران بعد از ستهای اول و دوم ریسکی بازی کرد
پاسور تیم ملی والیبال بلژیک، گفت: بازی واقعاً سختی بود، فکر میکنم شروع خیلی خوبی داشتیم. این را میشد از نتیجه فهمید، چون دو بر صفر جلو بودیم. اما بعد از آن، ایرانها ریسک بیشتری کردند.
به گزارش ایلنا، استین دولست، پاسور بلژیک بعد از دیدار برابر ایران اظهار کرد: بازی واقعاً سختی بود. فکر میکنم شروع خیلی خوبی داشتیم. این را میشد از نتیجه فهمید، چون دو بر صفر جلو بودیم. اما بعد از آن، ایرانیها ریسک بیشتری کردند و در ست سوم و چهارم کار برای بلژیک سختتر شد.
کاپیتان تیم ملی والیبال بلژیک ادامه داد: با این حال، خیلی خوشحالم که توانستیم ست پنجم را مدیریت کنیم. به نظرم در ست سوم و چهارم سرویسهای ما هم خوب نبود. در دفاع روی تور و دفاع زمینی عملکرد ضعیفی داشتیم و از سوی دیگر، آنها در ستهای سوم و چهارم بهتر بازی کردند.
وی افزود: بنابراین مسابقه بسیار نزدیک و پایاپایی بود، اما خیلی خوشحالم که در نهایت نتیجه به سود بلژیک تمام شد.