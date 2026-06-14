به گزارش ایلنا، استین دولست، پاسور بلژیک بعد از دیدار برابر ایران اظهار کرد: بازی واقعاً سختی بود. فکر می‌کنم شروع خیلی خوبی داشتیم. این را می‌شد از نتیجه فهمید، چون دو بر صفر جلو بودیم. اما بعد از آن، ایرانی‌ها ریسک بیشتری کردند و در ست سوم و چهارم کار برای بلژیک سخت‌تر شد.

کاپیتان تیم ملی والیبال بلژیک ادامه داد: با این حال، خیلی خوشحالم که توانستیم ست پنجم را مدیریت کنیم. به نظرم در ست سوم و چهارم سرویس‌های ما هم خوب نبود. در دفاع روی تور و دفاع زمینی عملکرد ضعیفی داشتیم و از سوی دیگر، آن‌ها در ست‌های سوم و چهارم بهتر بازی کردند.

وی افزود: بنابراین مسابقه بسیار نزدیک و پایاپایی بود، اما خیلی خوشحالم که در نهایت نتیجه به سود بلژیک تمام شد.

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