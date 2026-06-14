مبارزه برای صعود به لالیگا؛ مالاگا یا آلمریا؟

به گزارش ایلنا، دیدار نهایی میان آلمریا و مالاگا برای تعیین آخرین سهمیه صعود به لالیگا EA Sports در حال برگزاری است. این بازی برای باشگاه کاستلون که به‌طور ناعادلانه‌ای از دور رقابت‌ها کنار رفته، یادآور رقابت‌های نزدیکش با هر دو تیم است. آلمریا و مالاگا در این فینال به دنبال کسب موفقیت هستند، اما کاستلون نیز با خاطرات تلخ از حذف خود در نیمه‌نهایی، به این دیدار نگاه می‌کند.

این دیدار نخست روز یکشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، در ورزشگاه لا رُساله برگزار خواهد شد و بازی برگشت نیز در تاریخ ۲۰ ژوئن، در ورزشگاه آلمریا برگزار می‌شود. این فینال با حضور دو هواداری پرشور و با برتری آلمریا به‌عنوان تیمی که در لیگ عادی بهتر عمل کرده، برگزار می‌شود. اما برای کاستلون، موضوع فقط صعود نیست؛ بلکه چگونگی رسیدن به این مرحله نیز اهمیت دارد.

آلمریا به فینال رسیدن پس از حذف کاستلون در نیمه‌نهایی، که زخم عمیقی بر جای گذاشت. تساوی ۱-۱ در بازی رفت در ورزشگاه اسکای‌فی کاستالیا و پیروزی آلمریا در بازی برگشت نشان داد که تیم پابلو هرناندز به سادگی کنار نرفته است. در آلمریا، کاستلون توانست به بازی برگردد و به گل‌های کلا و آگوستین سیه‌نرا نزدیک شود، اما در دقیقه پایانی، دزودیک با گلزنی خود آلمریا را به فینال فرستاد.

کاستلون در طول فصل نشان داد که می‌تواند آلمریا را در ورزشگاه کاستالیا شکست دهد و این موضوع باعث شد تا حذف در نیمه‌نهایی برای این تیم دردناک‌تر شود. در عین حال، مالاگا نیز با قدرت به فینال رسیده و در دو دیدار مستقیم با کاستلون، این تیم را شکست داده است.

کاستلون به عنوان یک رقیب جدی در این فصل شناخته شد و حالا در این فینال، سایه‌اش بر دو تیم دیگر سنگینی می‌کند. این فینال نه تنها برای آلمریا و مالاگا، بلکه برای کاستلون نیز یادآور این است که آنها تا چه اندازه به صعود نزدیک بودند.

در نهایت، این فینال مشخص خواهد کرد که کدام تیم به لالیگا صعود خواهد کرد، اما کاستلون همچنان در یادها باقی خواهد ماند.

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