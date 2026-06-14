به گزارش ایلنا، پوریا حسین‌خانزاده پس از دیدار برابر بلژیک در هفته نخست رقابت‌ها اظهار داشت: بازی سختی بود. تیم بلژیک برای اولین بار در لیگ ملت‌ها حضور دارد، اما از قبل هم می‌دانستیم تیم قدرتمندی است و بازی دشواری در پیش داریم. با این حال هدف‌مان کسب پیروزی بود، ولی متاسفانه نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم و واقعا شرمنده مردم شدیم.

وی ادامه داد: دوست داشتیم این بازی را ببریم. بچه‌ها واقعا تمام تلاش‌شان را کردند و جای هیچ حرفی نیست، اما نتیجه آن چیزی که می‌خواستیم نشد.

حسین‌خانزاده درباره وضعیت خودش نیز گفت: تقریبا از ست سوم دچار گرفتگی در عضله چهارسر شدم و بعد از آن نتوانستم به بازی ادامه بدهم. واقعا دوست داشتم کنار بچه‌ها بمانم و کمک کنم، اما پزشک تیم تشخیص داد ادامه بازی ممکن است شرایط را بدتر کند، برای همین تصمیم بر این شد که بازی نکنم. امیدوارم در هفته آینده بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. باز هم می‌گویم از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

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