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زانینی: تعویض‌های ایران شرایط بازی را تغییر داد

زانینی: تعویض‌های ایران شرایط بازی را تغییر داد
کد خبر : 1799042
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سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک گفت: بازی بسیار سخت و دشواری بود، چون با نتیجه دو بر صفر پیش بودیم، اما بعد از اینکه ایران چند بازیکن را تعویض کرد، طبیعتاً از نظر تاکتیکی و فنی تغییرات زیادی ایجاد شد.

به گزارش ایلنا، امانوئل زانینی سرمربی بلژیک بعد از پیروزی شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: البته بسیار خوشحال و راضی هستیم. بازی بسیار سخت و دشواری بود، چون با نتیجه دو بر صفر پیش بودیم، اما بعد از اینکه ایران چند بازیکن را تعویض کرد، طبیعتاً از نظر تاکتیکی و فنی تغییرات زیادی ایجاد شد. بنابراین برای ما آسان نبود که به این سرعت خودمان را با آن شرایط جدید تطبیق دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک افزود: این هم یکی از درس‌هایی است که باید در چنین رقابت‌هایی خیلی سریع یاد بگیریم. اما در نهایت، در ست پنجم، تمام توان خود را گذاشتیم؛ هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمی. راه رسیدن به پیروزی را پیدا کردیم و توانستیم ست پنجم را ببریم.

 

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