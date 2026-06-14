رئال مادرید با ستاره چلسی به توافق رسید

به گزارش ایلنا، در حالیکه تنها یک روز تا نخستین دیدار تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، خبر توافق رئال مادرید با مارک کوکوریا به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های نقل‌وانتقالاتی فوتبال اروپا تبدیل شده است.

بر اساس گزارش فابریتزیو رومانو، خبرنگار مطرح حوزه نقل‌وانتقالات، کوکوریا پس از پایان جام جهانی به جمع شاگردان ژوزه مورینیو در رئال مادرید خواهد پیوست. همچنین دیوید اورنستین، خبرنگار نشریه «اتلتیک»، اعلام کرده که ارزش این معامله ۵۵ میلیون یورو به‌همراه ۵ میلیون یورو بندهای پاداشی خواهد بود.

مدافع چپ چلسی که قرار است در دیدار افتتاحیه اسپانیا در جام جهانی به میدان برود، در ماه‌های اخیر مورد توجه چندین باشگاه بزرگ اروپایی قرار داشت. بارسلونا و اتلتیکومادرید از جدی‌ترین مشتریان او محسوب می‌شدند، اما ورود رئال مادرید به مذاکرات معادلات را به‌طور کامل تغییر داد و در نهایت این باشگاه توانست در رقابت با سایر مدعیان پیروز شود.

کوکوریا در شرایطی راهی سانتیاگو برنابئو خواهد شد که رئال مادرید هم‌اکنون نیز چند گزینه برای سمت چپ خط دفاعی در اختیار دارد. آلوارو کارراس که تابستان گذشته از بنفیکا جذب شد، فران گارسیا و فرلان مندی دیگر بازیکنان این پست هستند و حضور کوکوریا احتمالاً باعث تغییراتی در فهرست بازیکنان این تیم خواهد شد.

این انتقال بخشی از پروژه گسترده ژوزه مورینیو برای بازسازی رئال مادرید به شمار می‌رود. پیش از این نیز نام بازیکنانی چون ابراهیما کوناته، دنزل دامفرایس و برناردو سیلوا به عنوان خریدهای جدید رئال مطرح شده بود؛ هرچند هنوز هیچ‌یک از این انتقال‌ها به صورت رسمی اعلام نشده‌اند.

طبق گزارش‌ها، رئال مادرید و چلسی در حال نهایی کردن جزئیات مالی قرارداد هستند و انتظار می‌رود توافق رسمی پس از پایان جام جهانی اعلام شود. مدیران رئال با این اقدام تلاش کرده‌اند پیش از درخشش احتمالی کوکوریا در جام جهانی و افزایش ارزش او، انتقال این بازیکن را قطعی کنند.

کوکوریا که سابقه حضور در آکادمی بارسلونا را نیز در کارنامه دارد، در صورت نهایی شدن این انتقال یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی رئال مادرید خواهد بود؛ انتقالی که می‌تواند رقابت در سمت چپ خط دفاعی این تیم را وارد مرحله‌ای جدید کند.

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