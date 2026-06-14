به گزارش ایلنا، محمدرضا حضرت‌پور پس از دیدار ایران برابر بلژیک که سه بر دو به سود حریف شد، اظهار داشت: شرمنده مردم شدیم. خوب شروع نکردیم و در دو ست اول دیر به بازی برگشتیم. در واقع نتوانستیم از همان ابتدا تمرکز لازم را داشته باشیم و همین موضوع کار را برای ایران سخت کرد.

وی ادامه داد: در ست اول و دوم این فرصت را داشتیم که بازی را به سود خودمان تمام کنیم، اما از دست دادیم. بازی تا ست پنجم کشیده شد، ولی در نهایت نشد آن چیزی که می‌خواستیم و بازی را واگذار کردیم.

حضرت‌پور درباره شرایط تیم افزود: هفته سختی پیش رو داریم. اگر بخواهیم این‌طور ادامه دهیم واقعا کارمان سخت می‌شود. باید بهتر شویم و اشتباهات‌مان را کمتر کنیم. این بازی را می‌توانستیم سه بر صفر یا سه بر یک به نفع خودمان تمام کنیم، اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم.

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