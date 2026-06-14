یک رویاپردازی ویژه: مسیر هلند برای رسیدن به فینال مشخص شد
تیم ملی هلند باید ابتدا از مرحله گروهی عبور کند تا به دور حذفی این مسابقات راه یابد. این تیم برای صعود به مرحله بعدی باید در بین دو تیم برتر گروه خود قرار گیرد و حتی با قرار گرفتن در جایگاه سوم نیز شانس صعود دارد.
به گزارش ایلنا، هلند در گروه خود با تیمهای ژاپن، سوئد و تونس رقابت خواهد کرد. بازیهای این گروه به شرح زیر است:
• یکشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ | هلند - ژاپن
• شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۹:۰۰ | هلند - سوئد
• جمعه ۵ تیر ساعت ۰۱:۰۰ | تونس - هلند
مسیر ادامهای که هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت، به جایگاه نهایی این تیم در گروه بستگی دارد. اگر هلند در جایگاه اول گروه قرار گیرد، با تیم دوم گروه C در مرحله یکهشتم نهایی روبرو خواهد شد. احتمالاً این تیم برزیل یا مراکش خواهد بود، اما ممکن است اسکاتلند یا هایتی نیز رقیب این تیم شوند. در صورتی که هلند در جایگاه دوم قرار گیرد، باید با تیم اول گروه C، که احتمالاً باز هم برزیل یا مراکش خواهد بود، بازی کند.
اگر هلند در جایگاه اول گروه قرار گیرد:
• یکهشتم نهایی در سهشنبه ۹ تیر ساعت ۰۳:۰۰ | هلند – ۲C (برزیل، هایتی، مراکش یا اسکاتلند)
اگر هلند در جایگاه دوم قرار گیرد:
• یکهشتم نهایی در دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۹:۰۰ | ۱C (برزیل، هایتی، مراکش یا اسکاتلند) - هلند
پس از مشخص شدن جایگاه هلند در جدول مسابقات، زمانها و حریفان احتمالی نیز مشخص خواهد شد. در ادامه، فرض بر این است که هلند به مراحل بعدی صعود میکند. در صورت شکست، این تیم از مسابقات حذف خواهد شد.
اگر هلند در جایگاه اول گروه قرار گیرد:
• یکهشتم نهایی در شنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۹:۰۰ | ۲A/2B - هلند
• یکچهارم نهایی در پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۲:۰۰ | ۱E/1I/3ABCDF/3CDFGH - هلند
• نیمهنهایی در سهشنبه ۲۳ تیر ساعت ۲۱:۰۰ | ۲K/2L/1H/2J/1D/1G/3BEFIJ/3AEHIJ - هلند
• فینال در یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱:۰۰
اگر هلند در جایگاه دوم گروه قرار گیرد:
• یکهشتم نهایی در یکشنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۲:۰۰ | ۲E/2I - هلند
• یکچهارم نهایی در شنبه ۲۰ تیر ساعت ۲۳:۰۰ | ۱A/1L/3CEFHI/3EHIJK - هلند
• نیمهنهایی در چهارشنبه ۲۴ تیر ساعت ۲۱:۰۰ | 1J/2H/2D/2G/1B/1K/3EFGIJ/3DEIJL - هلند
• فینال در یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱:۰۰