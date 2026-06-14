یامال مراکشی است و انتخاب اسپانیا اشتباه بود!

به گزارش ایلنا، لکجا در مصاحبه‌ای با پلتفرم «الجزیره ۳۶۰» که روز شنبه منتشر شد، با لحنی طنزآمیز به این موضوع اشاره کرد و در عین حال به انتخاب یامال که پدرش مراکشی است و خود در اسپانیا به دنیا آمده، احترام گذاشت و برای او آرزوی موفقیت کرد. او گفت: «امیدوارم در فینال با او روبرو شویم تا مشخص شود آیا انتخاب درستی کرده است یا نه.»

فدراسیون فوتبال مراکش به شدت تلاش کرد تا یامال را به تیم ملی خود جذب کند و چندین جلسه با او در مراکش و اسپانیا برگزار کرد، اما در نهایت موفق نشد و این بازیکن جوان تصمیم به بازی برای اسپانیا گرفت. لکجا همچنین افزود که فدراسیون فوتبال مراکش پروژه‌ای برای فوتبال این کشور و اهداف آن به یامال ارائه کرده و به تصمیم او احترام می‌گذارد.

لکجا در ادامه به موفقیت مراکش در جذب بازیکنان با ریشه‌های مراکشی که در کشورهای اروپایی متولد شده‌اند اشاره کرد و این موفقیت را به بهبود زیرساخت‌های ورزشی و ارتباط عاطفی بازیکنان با کشور والدینشان نسبت داد. یکی از نمونه‌های بارز این موفقیت، جذب ابراهیم دیاز، ستاره رئال مادرید، به تیم ملی مراکش است که به عنوان موتور اصلی خط حمله این تیم شناخته می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال مراکش همچنین تأکید کرد که این کشور امکانات و شرایط مناسبی برای توسعه بازیکنان فراهم کرده است تا آنها بتوانند پس از بازی با تیم ملی، به شکل ایده‌آل به باشگاه‌های خود ملحق شوند.

لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، می‌توانست به دلیل ریشه‌های خانوادگی‌اش برای مراکش بازی کند. او در اسپلویس د لوباگرات، واقع در استان بارسلونا به دنیا آمده و پدرش مراکشی است که این امکان را به او می‌داد تا طبق قوانین فیفا برای تیم ملی مراکش بازی کند. با این حال، یامال در نهایت تصمیم به بازی برای اسپانیا گرفت، کشوری که در آن بزرگ شده و در آکادمی لاماسیا آموزش دیده است.

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