به گزارش ایلنا، رایان چریکی، بازیکن منچسترسیتی که تابعیت دوگانه الجزایری دارد، در این ویدیو از مردم خواسته است تا از او حمایت کنند و معتقد است که تنوع ملیت‌ها، قدرت تیم ملی فرانسه را افزایش می‌دهد. او در این ویدیو گفت: «برای اینکه صادق باشم، نمی‌دانم چرا برخی از مردم از من خوششان نمی‌آید. می‌توانم درک کنم که شاید ظاهر من برای برخی آزاردهنده باشد. شاید به خاطر ریش بلندم یا به خاطر رنگ پوستم. اما به نظر من، این ویژگی‌ها ما را قوی‌تر می‌کند. وقتی تیم ملی فرانسه را می‌بینم، زیبایی آن با این همه تنوع و داستان‌های مختلف شگفت‌انگیز است. این همان چیزی است که امروز فرانسه را قوی می‌کند.»

چریکی که دوران نوجوانی خود را در الجزایر گذرانده، می‌خواهد به جوانان با شرایط مشابه کمک کند تا این موانع را پشت سر بگذارند. او افزود: «امیدوارم که از طریق این تجربه بتوانم مردم را به هم نزدیک کنم. من زندگی آسانی نداشتم. ما این توانایی را داریم که فارغ از اینکه از کجا آمده‌ایم، رنگ پوست‌مان یا باورهایمان، موفق شویم.»

در فهرست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فرانسه برای بازی دوستانه مقابل برزیل در ماه مارس، به عنوان مثال، ۱۶ بازیکن با تابعیت دوگانه حضور داشتند.

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