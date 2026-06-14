به گزارش ایلنا، دیک آدوکات، سرمربی هلندی تیم ملی کوراسائو، در حالی که این تیم روز یکشنبه، در ساعت ۱۴ به وقت ایران، به مصاف آلمان خواهد رفت، به عنوان پیرترین سرمربی تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود. او با ۷۸ سال سن، رکورد قبلی اوتو ریه‌هگل، سرمربی آلمان که در سال ۲۰۱۰ در سن ۷۱ سالگی هدایت یونان را بر عهده داشت، شکست خواهد داد.

آدوکات که به عنوان یک مربی خستگی‌ناپذیر شناخته می‌شود، در زندگی‌اش بارها با چالش‌ها روبرو شده و هرگز تسلیم نشده است. او پس از هدایت کوراسائو به اولین جام جهانی تاریخ این کشور، به دلیل بیماری دخترش از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما با بهبود وضعیت او، دوباره به مربیگری بازگشت تا در دومین جام جهانی خود شرکت کند.

این مربی با بیش از ۴۰ سال تجربه، ۲۰ باشگاه و لقب "مربی آتش‌نشان" به خاطر توانایی‌اش در حل مشکلات، به کار خود ادامه می‌دهد. آدوکات در سال ۱۹۴۷ در هاگ به دنیا آمد و در یک خانواده کم‌درآمد بزرگ شد. او قبل از ورود به دنیای فوتبال، معلم تربیت بدنی بود و در سال‌های ۱۹۶۰ به عنوان بازیکن حرفه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد.

آغاز مربیگری او به صورت تصادفی بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰، برادرش او را به عنوان مربی یک تیم آماتوری معرفی کرد و پس از چهار سال، آدوکات به مربیگری حرفه‌ای روی آورد. او به عنوان دستیار رینوس میشلز، مربی افسانه‌ای هلند، به شهرت رسید و لقب "ژنرال کوچک" را به دست آورد.

آدوکات در سال ۱۹۹۴ تیم ملی هلند را به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برد و در سال‌های بعدی با تیم‌های مختلفی از جمله پی‌اس‌وی و رنجرز به موفقیت‌های زیادی دست یافت. او همچنین در روسیه با زنی‌ت سن‌پترزبورگ به قهرمانی‌های بزرگی رسید و به عنوان یک مربی با نفوذ شناخته شد.

اکنون آدوکات در کوراسائو به دنبال ایجاد یک تیم رقابتی است، هرچند که او به صراحت اعلام کرده که این تیم "تیم هجومی‌ترین جام جهانی نخواهد بود". او با تجربه و کارنامه‌اش، به دنبال ارائه یک فوتبال پراگماتیک و رقابتی است.

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