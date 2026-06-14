به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود از هفته نخست لیگ ملت‌های 2026 از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در برزیل به مصاف بلژیک رفت و با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد.

تیم کشورمان ست‌های اول و دوم را با نتایج 25-23، 25-22 به حریف واگذار کرد اما در دست‌های سوم و چهارم با ارائه نمایشی خوب 25-23 و 25-17 پیروز شد. در ست پنجم باز هم بلژیک بود که امتیازات را به سود خود جمع آوری کرد و با نتیجه 15-12 به برتری دست یافت.

شاگردان پیاتزا در سه دیدار قبلی خود برابر برزیل و بلغارستان شکست خورده و آرژانتین را شکست داده بودند و بدین ترتیب کار خود را در هفته اول با یک برد و سه شکست به پایان رساندند.

ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها در شهر اورلئان (فرانسه) با فرانسه، ژاپن، آمریکا، صربستان و کوبا طبق برنامه زیر بازی می‌کند:

سوم تیرماه، ساعت 22؛ ایران – فرانسه

چهارم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – آمریکا

پنجم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – ژاپن

هفتم تیرماه، ساعت 15 ؛ ایران – کوبا

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