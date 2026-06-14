هفته اول لیگ ملتهای والیبال
بلژیک 3 ایران 2: باخت حسرتبرانگیز شاگردان پیاتزا
بعد از پیروزی ارزشمند مقابل آرژانتین، شاگردان پیاتزا در جدالی نزدیک برابر بلژیک بازی را واگذار کردند تا مهیای جدال سخت برابر فرانسه شوند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود از هفته نخست لیگ ملتهای 2026 از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در برزیل به مصاف بلژیک رفت و با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد.
تیم کشورمان ستهای اول و دوم را با نتایج 25-23، 25-22 به حریف واگذار کرد اما در دستهای سوم و چهارم با ارائه نمایشی خوب 25-23 و 25-17 پیروز شد. در ست پنجم باز هم بلژیک بود که امتیازات را به سود خود جمع آوری کرد و با نتیجه 15-12 به برتری دست یافت.
شاگردان پیاتزا در سه دیدار قبلی خود برابر برزیل و بلغارستان شکست خورده و آرژانتین را شکست داده بودند و بدین ترتیب کار خود را در هفته اول با یک برد و سه شکست به پایان رساندند.
ایران در هفته دوم لیگ ملتها در شهر اورلئان (فرانسه) با فرانسه، ژاپن، آمریکا، صربستان و کوبا طبق برنامه زیر بازی میکند:
سوم تیرماه، ساعت 22؛ ایران – فرانسه
چهارم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – آمریکا
پنجم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – ژاپن
هفتم تیرماه، ساعت 15 ؛ ایران – کوبا