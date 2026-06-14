خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول لیگ ملت‌های والیبال

بلژیک 3 ایران 2: باخت حسرت‌برانگیز شاگردان پیاتزا

بلژیک 3 ایران 2: باخت حسرت‌برانگیز شاگردان پیاتزا
کد خبر : 1799007
لینک کوتاه کپی شد.

بعد از پیروزی ارزشمند مقابل آرژانتین، شاگردان پیاتزا در جدالی نزدیک برابر بلژیک بازی را واگذار کردند تا مهیای جدال سخت برابر فرانسه شوند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود از هفته نخست لیگ ملت‌های 2026 از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در برزیل به مصاف بلژیک رفت و با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد.

تیم کشورمان ست‌های اول و دوم را با نتایج 25-23، 25-22 به حریف واگذار کرد اما در دست‌های سوم و چهارم با ارائه نمایشی خوب 25-23 و 25-17 پیروز شد. در ست پنجم باز هم بلژیک بود که امتیازات را به سود خود جمع آوری کرد و با نتیجه 15-12 به برتری دست یافت.

شاگردان پیاتزا در سه دیدار قبلی خود برابر برزیل و بلغارستان شکست خورده و آرژانتین را شکست داده بودند و بدین ترتیب کار خود را در هفته اول با یک برد و سه شکست به پایان رساندند.

ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها در شهر اورلئان (فرانسه) با فرانسه، ژاپن، آمریکا، صربستان و کوبا طبق برنامه زیر بازی می‌کند: 

سوم تیرماه، ساعت 22؛ ایران – فرانسه

چهارم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – آمریکا

پنجم تیرماه، ساعت 18:30؛ ایران – ژاپن

هفتم تیرماه، ساعت 15 ؛ ایران – کوبا

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی