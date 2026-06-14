دنیامالی: مشکلات تیم ملی تا حد زیادی برطرف شده است

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اداری فدراسیون هندبال اظهار کرد: زمان پرواز تیم ملی فوتبال سه ساعت جلو افتاده که خبر خوبی است. امیدوارم ملی‌پوشان در جام جهانی عملکرد موفقی داشته باشند. خوشبختانه مشکلات تیم نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

وی درباره افتتاح ساختمان جدید فدراسیون هندبال گفت: فضای اداری فدراسیون از استانداردهای لازم فاصله داشت و بخشی از آن نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آسیب دیده بود. با تلاش جهادی انجام‌شده، فضای اداری جدیدی با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان راه‌اندازی شد که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وزیر ورزش در پاسخ به سوالی درباره حضور شطرنج در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: برای ما مهم بود که شطرنج در این دوره از بازی‌های آسیایی حضور داشته باشد. این رشته در هانگژو برای ایران مدال‌های ارزشمندی به ارمغان آورد و با توجه به ظرفیت بالای شطرنج‌بازان کشور، تلاش می‌کنیم شرایط حضور مستمر آن‌ها در میادین بین‌المللی فراهم شود.

دنیامالی ادامه داد: به کشورهای عضو سازمان شانگهای پیشنهاد داده‌ایم دو رشته تکواندو و شطرنج در برنامه‌های ورزشی این کشورها قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به فدراسیون شطرنج باید از مسیر قانونی و از طریق مجمع پیگیری شود.

وی در جمع ملی‌پوشان هندبال نیز با اشاره به برنامه‌های توسعه این رشته گفت: تلاش خواهیم کرد روند پیشرفت هندبال با سرعت بیشتری دنبال شود و روزی برسد که هندبال ایران نه تنها در آسیا، بلکه در سطح جهان جزو قدرت‌های برتر باشد.

وزیر ورزش افزود: امیدواریم از ظرفیت نسل فعلی هندبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه بهره ببریم. دختران هندبال ایران نیز در سال‌های اخیر موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند و این مسیر باید ادامه پیدا کند.

دنیامالی در پایان تأکید کرد: آینده هندبال ایران را روشن می‌بینم و اطمینان دارم در سال‌های آینده مردم بیش از گذشته از موفقیت‌های این رشته خواهند شنید.

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