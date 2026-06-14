اوسمار ویرا به تهران بازگشت

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا و رافائل تولدو، دو عضو برزیلی کادرفنی پرسپولیس، امروز (یکشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد تهران شدند.

ویرا که در روزهای اخیر برنامه‌های تمرینی تیم از سوی کادرفنی و مطابق با دستورات او دنبال می‌شد، با بازگشت به تهران هدایت مستقیم تمرینات سرخپوشان را بر عهده خواهد گرفت.

پرسپولیس در حال حاضر برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های انتخابی کسب سهمیه آسیایی دنبال می‌کند.

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