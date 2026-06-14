چالش جنجالی روماریو بعد از تساوی برزیل
روماریو، بازیکن سابق فوتبال برزیل که به عنوان تحلیلگر در جام جهانی مشغول به کار است، در حین تحلیل بازی با خبرنگار معروف، فرناندا گنتیل، لحظهای تنشآمیز را تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، پس از تساوی ۱-۱ برزیل مقابل مراکش در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶، رسانههای برزیلی به این لحظه تنشآمیز بین روماریو و فرناندا گنتیل در پخش زنده شبکه استریمینگ کازهتیوی پرداختند. این اتفاق در حین تحلیل بازی رخ داد، زمانی که گنتیل به روماریو گفت: "آیا تساوی بعد از یک ۱-۱ فقط طعم شکست را دارد؟" بدون اینکه تصور کند که روماریو با پاسخی بیرحمانه روبرو خواهد شد.
روماریو به طور قاطع پاسخ داد: "فرناند، ببین، تساوی در اولین بازی جام جهانی مقابل تیمی مانند مراکش، نظر کسی است که خیلی از فوتبال نمیداند." او ادامه داد: "ما برزیلی هستیم و به نظر من، تیم مراکش بهتر بازی کرد، با تکنیک بیشتر و موقعیتیابی بهتری، و البته ما بازیکنان بهتری نسبت به مراکش داریم."
این تبادل نظر بلافاصله در برزیل مورد توجه قرار گرفت، به ویژه در شبکههای اجتماعی، جایی که نه تنها به روماریو به خاطر رفتار بهنظر مردسالارانهاش انتقاد شد، بلکه تأکید کردند که این نوع بیاحترامی به همکارش در حین پخش زنده کاملاً غیرضروری بود. برخی دیگر نیز از روماریو حمایت کردند و بر قدرت مراکش تأکید کردند که پس از کسب مقام چهارم در قطر ۲۰۲۲ و قهرمانی در جام ملتهای آفریقا به این جام جهانی آمده است.
در پی تساوی ۱-۱ برزیل در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل مراکش، انتظار میرفت که روزنامههای برزیلی چه واکنشی نشان دهند. روزنامهها به شدت به تیم ملی برزیل انتقاد کردند. روزنامه او گلوب نوشت: "تساوی در نخستین بازی سایه بیاعتمادی را بزرگتر کرد"؛ میا هورا با عنوان "از ورشکستگی فرار کرد" به موضوع پرداخت؛ او استادو د سائو پائولو از تساوی "عرقریزان" برزیل صحبت کرد؛ فولا د سائو پائولو نوشت "برزیل یک تساوی دشوار به دست آورد"؛ کوریو برزیلیس گفت "تنها وینیسیوس نجات یافت" و روزنامه آ تارد نیز نوشت "نخستین بازی بدون درخشش بود".