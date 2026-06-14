ترکیب احتمالی تونس
کمین نماینده آفریقا برای صید ۳ امتیاز اول در جام جهانی
تیم ملی فوتبال تونس با هدایت صبری لموشی و تکیه بر ساختار دفاعی منسجم خود، آماده رونمایی از ترکیب اصلیاش در دیدار حساس فردا برابر سوئد در آغاز رقابتهای گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ میشود.
به گزارش ایلنا، عقابهای کارتاژ (لقب تیم ملی تونس) هفتمین حضور خود را در این تورنمنت معتبر جهانی تجربه میکنند. آنها در حال حاضر برای سومین دوره پیاپی موفق به کسب جواز حضور در این رویداد بزرگ شدهاند؛ دستاوردی ارزشمند که با طولانیترین روند صعود مداوم در میان تمام کشورهای آفریقایی برابری میکند.
با این حال، این نماینده شمال آفریقا هرگز موفق به صعود از دور اول مرحله گروهی نشده است. در تاریخ جامهای جهانی، تنها اسکاتلند رکورد حضورهای بیشتری را در مرحله گروهی بدون حتی یک بار صعود از گروه خود ثبت کرده است. تونس البته به عنوان اولین تیم آفریقایی که موفق به پیروزی در یک مسابقه جام جهانی شد، نام خود را در تاریخ ثبت کرده است؛ آنها این نقطه عطف بزرگ را با شکست ۳-۱ مکزیک در جام جهانی ۱۹۷۸ رقم زدند.
شاگردان صبری لموشی در جریان بازیهای مقدماتی قاره آفریقا به یک حد نصاب بینقص دست یافتند. آنها با کسب ۲۸ امتیاز از ۳۰ امتیاز ممکن، بر گروه خود مسلط شدند. نکته شگفتانگیز اینکه تونس به اولین تیم تاریخ آفریقا تبدیل شد که بدون دریافت حتی یک گل به جام جهانی صعود میکند.
این صلابت دفاعی خیرهکننده حالا توسط خط حمله زهرآدار سوئد محک جدی خواهد خورد. این تیم کار سختی در گروه F مقابل هلند و ژاپن پیش رو دارد. آنها باید آمار ضعیف خود در جام جهانی را که تنها شامل سه پیروزی تاریخی است، به شکل چشمگیری بهبود ببخشند. نرخ برد ناامیدکننده ۱۶.۷ درصدی، به خوبی گویای ماموریت دشوار آنها در این گروه است.
آخرین وضعیت اردوی تونس
صبری لموشی انتظار دارد برای بازی روز دوشنبه یک ترکیب کاملاً آماده و بدون مصدوم در اختیار داشته باشد. این سرمربی احتمالاً پس از شکست سنگین در آخرین بازی تدارکاتی، دست به تغییرات تاکتیکی خواهد زد؛ تونس در آخرین مراحل آمادهسازی خود با نتیجه سنگین ۵-۰ مغلوب بلژیک شد. هانیبال مجبری، بازیساز برنلی، مطمئن است که جایگاه خود را در ترکیب اصلی خط هافبک پس میگیرد. او انرژی خلاقانه حیاتی را در کارهای هجومی میانه زمین فراهم میکند.
رانی خدیرا، هافبک یونیون برلین نیز باید برای تقویت ترکیب ۱۱ نفره اصلی بازگردد. تجربه تاکتیکی ارزشمند او به محافظت از خط دفاعی مستحکم تونس کمک خواهد کرد. عمر رکیک، استعداد سابق آرسنال، در کنار منتصر طالبی قلب خط دفاعی را هدایت میکند. در جناحین، یان والری و علی عبدی به عنوان مدافعان کناری پویا عمل خواهند کرد. انتظار میرود موحب شماخ نیز درون دروازه تونس بایستد.
الیاس صخیری بازوبند کاپیتانی را بر تن خواهد کرد و در کنار خدیرا ریتم بازی را در میانه میدان دیکته میکند. اسماعیل غربی و الیاس عاشوری نیز با سرعت بالا در بالهای چپ و راست، عرض زمین را پوشش میدهند. هدف آنها باز کردن خط دفاعی سوئد در انتقالهای سریع و ضد حملات است. فراس شوواط نیز به عنوان مهاجم نوک در خط حمله مقابل این غول اروپایی به میدان میرود؛ مهاجمی که اخیراً در جام ملتهای آفریقا موفق به گلزنی برابر مالی شده بود.
ترکیب احتمالی تونس (۱-۲-۳-۴):
شماخ؛ والری، رکیک، طالبی، علی عبدی؛ صخیری، خدیرا؛ عاشوری، هانیبال، غربی؛ شوواط.
زمان آغاز مسابقه
این دیدار حساس از مرحله گروهی جام جهانی در ورزشگاه مونتری، روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.