به گزارش ایلنا، وایکینگ‌ها سیزدهمین حضور خود را در این ویترین معتبر جهانی تجربه می‌کنند؛ آن‌ها امیدوارند بتوانند موفقیت سال ۲۰۱۸ و صعود تا مرحله یک‌چهارم نهایی را تکرار کنند. گراهام پاتر پس از مرحله مقدماتی فاجعه‌بار اولیه، به شکلی درخشان این تیم ملی را احیا کرده است.

آبی و زردها تحت هدایت یان دال توماسون در قعر گروه مقدماتی خود قرار گرفتند، اما در نهایت به لطف رنکینگ خود در لیگ ملت‌ها، جواز حضور در پلی‌آف یوفا را به دست آوردند و بلیت تورنمنت را رزرو کردند.

پاتر اعتماد به نفس تاکتیکی جدیدی را به تیمی تزریق کرده که سرشار از استعدادهای هجومی تراز اول است. سوئد در چهار حضور اخیر خود در جام جهانی همواره از مرحله گروهی صعود کرده است. آن‌ها در طول تاریخ، از ۱۲ بازی افتتاحیه خود در جام‌های جهانی تنها در دو مسابقه شکست خورده‌اند.

آخرین باخت آن‌ها در گام نخست، به سال ۱۹۹۰ و در دیدار مقابل برزیل بازمی‌گردد. این تیم اروپایی حالا باید بر نقاط ضعف دفاعی خود غلبه کند، چرا که در ۱۱ مسابقه متوالی گذشته موفق به ثبت کلین‌شیت نشده است. آن‌ها با تیمی سرسخت به نام تونس روبرو خواهند شد که در جریان بازی‌های مقدماتی قاره آفریقا هیچ گلی دریافت نکرده است.

آخرین وضعیت اردوی سوئد

گراهام پاتر در شرایطی پا به این دیدار افتتاحیه می‌گذارد که گزارش پزشکی تیمش کاملاً مثبت است. سرمربی سوئد تقریباً هیچ نگرانی بابت مصدومیت در لیست ۲۶ نفره و باانگیزه خود ندارد. امیل هولم، مدافع تیم، تنها غایب قطعی است که پیش از آغاز تورنمنت از لیست کنار رفت.

گابریل گودموندسون، مدافع کنفی لیدز یونایتد، پس از دست و پنجه نرم کردن با یک ویروس شدید، همچنان یک ابهام کوچک به شمار می‌رود. وضعیت آمادگی او برای حضور در ترکیب اصلی روز یکشنبه، در تست‌های پزشکی اواخر وقت ارزیابی خواهد شد.

دانیل سونسون یا الیوت استرود آماده هستند تا در صورت نیاز، بلافاصله جناحین زمین را پوشش دهند. ویکتور لیندلوف پس از بهبودی کامل از یک بیماری جزئی، آماده است تا به عنوان ستون خط دفاعی سوئد ایفای نقش کند. آنتونی الانگا، بنجامین نیگرن و الکساندر برناردسون نیز مشکلات بدنی جزئی خود را پشت سر گذاشته‌اند.

لیندلوف در قلب یک سیستم دفاعی سه نفره و انعطاف‌پذیر کار خواهد کرد. انتظار می‌رود ایساک هین و گوستاف لاگربیلکه در کنار این مدافع باتجربه قرار بگیرند. کریستوفر نوردفلت نیز پشت سر این مثلث دفاعی، درون دروازه خواهد ایستاد.

یسپر کارلستروم و یاسین آیاری ریتم بازی را از اتاق فرمان میانه زمین دیکته خواهند کرد. نیگرن نیز باید در نقش بازیساز پیشتازی کند تا ارتباط میان خط هافبک و حمله را شکل دهد. ویکتور گیوکرش در حالی پا به این مسابقات می‌گذارد که با فرمی خیره‌کننده، سوئد را از پلی‌آف نفس‌گیر مقدماتی عبور داد.

این مهاجم تنومند پیش از زدن گل پیروزی‌بخش مقابل لهستان، یک هت‌تریک تماشایی برابر اوکراین به ثمر رسانده بود. او ۲۹ پنالتی اخیر خود را برای باشگاه و کشورش به گل تبدیل کرده است. الکساندر ایساک در کنار گیوکرش قرار خواهد گرفت تا یک زوج هجومی کاملاً مرگبار را تشکیل دهند.

ترکیب احتمالی سوئد (۲-۱-۴-۳):

نوردفلت؛ هین، لیندلوف، لاگربیلکه؛ برناردسون، کارلستروم، آیاری، گودموندسون؛ نیگرن؛ گیوکرش، ایساک.

زمان آغاز مسابقه

این دیدار از مرحله گروهی جام جهانی فوتبال در ورزشگاه مونتری، روز دوشنبه ۱5 ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

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