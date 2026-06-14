به گزارش ایلنا، اکوادور رقابت خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را روز دوشنبه، ۱5 ژوئن، در تقابل با ساحل عاج در ورزشگاه فیلادلفیا واقع در پنسیلوانیا آغاز خواهد کرد. این دو تیم در گروه E این مسابقات در کنار آلمان و کوراسائو قرار گرفته‌اند.

«لا تری» کمپین موفقی را در مرحله مقدماتی منطقه آمریکای جنوبی (CONMEBOL) پشت سر گذاشت و با قرار گرفتن در رتبه دوم، بالاتر از برزیل، اروگوئه و کلمبیا ایستاد. آن‌ها در طول ۱۸ بازی مرحله مقدماتی تنها ۵ گل دریافت کردند و ۱۳ بار دروازه خود را بسته نگه داشتند.

خط دفاعی اکوادور که از بازیکنان حاضر در باشگاه‌های برتر اروپایی تشکیل شده، بزرگ‌ترین نقطه قوت این تیم به شمار می‌رود؛ بازیکنانی چون ویلیان پاچو از پاری سن ژرمن، پیرو هینکاپه از آرسنال، پرویس استوپینیان از آث میلان و مویسس کایسدو از چلسی.

پاچو همچنین پس از پیروزی شگفت‌انگیز پاری سن ژرمن مقابل آرسنال در فینال ماه گذشته لیگ قهرمانان اروپا، به تنها بازیکن اکوادوری تبدیل شد که جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برده است. از این رو، این تیم با اعتماد به نفس بالایی بازی‌ها را آغاز می‌کند تا برای دومین بار در تاریخ خود راهی مرحله حذفی شود.

اکوادور تاکنون ۵ بار موفق به صعود به جام جهانی فوتبال شده است. بهترین عملکرد آن‌ها به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد که به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافتند. با این حال، انتظار می‌رود لا تری با یک ترکیب جوان که توسط پیشکسوتان باتجربه هدایت می‌شود، نمایش موفقی در این تورنمنت داشته باشد.

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شاگردان سباستین بکاسسه این تورنمنت را با تمام قوا آغاز خواهند کرد. هیچ بازیکنی مصدوم نیست و مشکل آمادگی جسمانی ندارد. با این حال، ابهام کوچکی در مورد وضعیت سلامتی انر والنسیا وجود داشت، اما او به احتمال فراوان برای این دیدار به مرز آمادگی کامل خواهد رسید.

انتظار می‌رود این مربی آرژانتینی به خط دفاعی قدرتمند خود که بارها کارایی‌اش را به اثبات رسانده، تکیه کند. دژ دفاعی اکوادور در برابر ساحل عاج احتمالاً شامل فینالیست‌های لیگ قهرمانان اروپا یعنی ویلیان پاچو و پیرو هینکاپه خواهد بود. پرویس استوپینیان و جوئل اوردونز دو جایگاه دیگر را پر می‌کنند، در حالی که آلن فرانکو می‌تواند به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شود.

هرنان گالیندز دستکش‌های دروازه‌بانی را به دست خواهد کرد و مسئولیت گلزنی تیم نیز بر عهده انر والنسیا، گلزن برتر و پیشکسوت تیم خواهد بود. این مهاجم ۳۶ ساله در ۱۰۵ بازی برای لا تری ۴۹ گل به ثمر رسانده است. جان یبوا، بازیکن ونزیا نیز احتمالاً والنسیا را در خط حمله همراهی خواهد کرد.

ترکیب احتمالی اکوادور (۱-۳-۲-۴):

گالیندز؛ اوردونز، پاچو، هینکاپه، استوپینیان؛ کایسدو، ویت؛ یبوا، پلاتا، آنگولو؛ والنسیا.

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