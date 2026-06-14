به گزارش ایلنا، فیل‌ها در حالی پا به این تورنمنت می‌گذارند که در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارند و در هر سه دیدار تدارکاتی اخیر خود به پیروزی رسیده‌اند. درخشان‌ترین نمایش آن‌ها، برد چشمگیر ۲-۱ مقابل فرانسه بود. پیش از آن، آن‌ها به یک پیروزی قاطع ۴-۰ برابر کره جنوبی دست یافتند و سپس با یک برد ناپلئونی ۱-۰ از سد اسکاتلند گذشتند. آخرین شکست آن‌ها به ماه ژانویه بازمی‌گردد، جایی که در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا با نتیجه ۳-۲ مغلوب مصر شدند.

آخرین وضعیت اردوی ساحل عاج

ساحل عاج پیش از این بازی افتتاحیه در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، با برخی دغدغه‌ها در انتخاب ترکیب مواجه است. امرس فائه، سرمربی تیم، باید در غیاب اوان ندیکا، مدافع رم که به دلیل مصدومیت همسترینگ از این بازی محروم شده است، کار را پیش ببرد. در جبهه مثبت، اودیلون کاسونو از مصدومیت اخیر خود رهایی یافته و انتظار می‌رود در خط دفاعی در کنار امانوئل اگبادو بازی کند.

این تیم همچنین پس از خط خوردن غافلگیرکننده سباستین آلر، مهاجم باسابقه، از لیست جام جهانی، در حال تجربه یک دوران گذار در خط حمله است. این تصمیم راه را برای یک خط حمله جوان‌تر هموار می‌کند و بازیکنانی مانند یان دیومانده و آماد دیالو احتمالاً نقش‌های کلیدی را ایفا خواهند کرد. در همین حال، اوان گوساند و الی واهی برای قرار گرفتن در پست مهاجم مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر دو امیدوارند جایگاهی را در ترکیب ۱۱ نفره اصلی به دست آورند.

ترکیب احتمالی ۱۱ نفره ساحل عاج:

یحیی فوفانا؛ دوئه، اگبادو، کاسونو، کونان؛ کسیه، سانگاره، سکو فوفانا؛ دیالو، گوساند، دیومانده.

زمان آغاز مسابقه

این مسابقه جذاب از ساعت 02:30 بامداد دوشنبه به وقت تهران در روز ۱۵ ژوئن آغاز خواهد شد.

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