به گزارش ایلنا، نیمار یک بار دیگر در جریان تساوی ۱-۱ برزیل مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه نیوجرسی/نیویورک برگزار شد، در مرکز توجه قرار گرفت. در شنبه شب پر از هیجان، ستاره برزیلی بخش زیادی از توجهات را به خود اختصاص داد و با وجود اینکه به دلیل مصدومیت روی نیمکت حضور داشت و هیچ شانسی برای ورود به زمین نداشت، حتی بازیکنان داخل زمین را هم تحت‌الشعاع قرار داد.

لنز عکاسان به دنبال فوق‌ستاره

از زمان گرم کردن بازیکنان به بعد، دوربین‌ها و لنزها تقریباً به طور کامل روی نیمار قفل شده بودند. هیچ حرکتی از چشم‌ها دور نماند و عکاسان برای ثبت هر حرکت این مهاجم که از قبل مشخص بود در این مسابقه بازی نخواهد کرد، با یکدیگر رقابت می‌کردند.

در سکوها نیز توجهات به سمت تام بردی جلب شد، اما قهرمان اصلی و بلامنازع این قاب، فوق‌ستاره برزیلی بود که ورزشگاه را به صحنه اختصاصی خود تبدیل کرد و به عنوان یک تماشاگر ویژه در ردیف اول نیمکت سلسائو، تمام نگاه‌ها را به خود دوخت.

نقش جدید نیمار در اردوی سلسائو

فراتر از تأثیرگذاری همیشگی او در داخل زمین، این مهاجم باسابقه به طور مداوم در حال دادن دستورات تاکتیکی، اشاره به حرکات بازیکنان و اصلاح موقعیت‌گیری آن‌ها دیده شد؛ به طوری که تقریباً مانند یک دستیار مربی برای کارلو آنچلوتی عمل می‌کرد.

زبان بدن او هنگام صحبت با وینیسیوس جونیور و گابریل گیمارش در بین دو نیمه، نشان‌دهنده رهبری و در عین حال کلافگی او بود، چرا که برزیل بارها و بارها موقعیت‌های آشکار گلزنی را در مقابل دروازه حریف هدر داد.

این مهاجم ناامیدی خود را از فرصت‌سوزی‌های برخی از هم‌تیمی‌هایش پنهان نکرد؛ او با دست اشاره می‌کرد و با نیمکت‌نشینان به گفتگو می‌پرداخت، چرا که به خوبی می‌دانست تساوی مقابل مراکش در افتتاحیه جام جهانی برای برزیل در نیوجرسی، طعم تلخی به همراه دارد. آیا او به زودی بازخواهد گشت تا به بازگشت برزیل به جمع مدعیان اصلی تورنمنت کمک کند؟

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