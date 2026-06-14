حمله تند نویل به دیکتاتوری فیفا
جنجال بزرگ داوری در شب تساوی سوئیس و قطر
گری نویل، اسطوره منچستریونایتد، در پی جنجال داوری و پنالتی مشکوک در دیدار سوئیس و قطر، هجمه شدیدی علیه فیفا به راه انداخت و این نهاد را یک «دیکتاتوری» نامید.
به گزارش ایلنا، این جنجال در دقیقه ۱۴ دیدار گروه B زمانی رخ داد که رمو فرولر، هافبک سوئیس، توسط محمود ابوندا، دروازهبان قطر سرنگون شد. در حالی که وقوع خطا کاملاً واضح به نظر میرسید، تکرارهای تلویزیونی نشان دادند که فرولر قبل از برخورد در موقعیت آفساید قرار داشته است. با وجود استفاده از فناوری نیمهخودکار، گرافیک رسمی تأییدکننده این تصمیم هرگز برای بینندگان پخش نشد و روی نمایشگرهای ورزشگاه نیز به نمایش درنیامد.
گری نویل که به عنوان کارشناس در شبکه آیتیوی (ITV) فعالیت میکرد، ناباوری خود را از این عدم اطلاعرسانی ابراز کرد. نویل گفت: “ما در اینجا همینطور فکر میکنیم و همه در خانه نیز همین تصور را خواهند داشت. فیفا پخشکننده میزبان است، آنها مستندات تصمیم خودکار را در اختیار دارند که میتوانند به ما نشان دهند، چرا نشان نمیدهند؟ آنها در تورنمنت قبلی هم این کار را کردند. هواداران از همین حالا به فیفا و فناوری بیاعتماد هستند. یک علامت سؤال بزرگ روی این صحنه وجود دارد، چون از نظر من این آفساید است، مگر اینکه خلافش را به من ثابت کنند.”
«شبیه به یک دیکتاتوری» - هجمه هماهنگ کارشناسان
با گذشت دقایق بدون پخش تکرار رسمی خطوط آفساید، ناامیدی نویل به یک ارزیابی تند از نحوه عملکرد فیفا تبدیل شد. این ملیپوش سابق انگلیس از نهاد حاکم به دلیل پنهان کردن مستندات از مخاطبان جهانی انتقاد کرد و گفت چنین پنهانکاریهایی به سلامت بازی آسیب میزند.
نویل در یک بیانیه خشمگینانه گفت: “این شبیه به یک دیکتاتوری است. صمیمانه بگویم، این شبیه به یک دیکتاتوری است. این ایده که آنها این مستندات را در داخل حفظ کنند و به هواداران کشورهایی که در تورنمنتها بازی میکنند نشان ندهند، کاملاً مضحک است. واقعاً، نشان ندادن مستندات یک آفساید. به ما ثابت کنید که آفساید است. بلافاصله آن را نشان دهید. چرا شفافیت وجود ندارد؟” ایان رایت، دیگر کارشناس برنامه نیز با تایید این موضوع، وضعیت را یک «رسوایی» نامید و لی دیکسون که وظیفه همگزارشی را بر عهده داشت، به همان اندازه به رخ دادن اشتباه مطمئن بود و گفت: “هیچ شکی در مورد پنالتی وجود ندارد اما او در آفساید است. این گل حساب نخواهد شد.”
فیفا «قطعی فنی» را عامل عدم نمایش گرافیک دانست
در پایان مسابقه، فیفا با انتشار بیانیهای تلاش کرد دلیل عدم نمایش مستندات در طول پخش زنده را شفافسازی کند. به گفته نهاد حاکم، عدم ارائه انیمیشن قطعی آفساید ناشی از یک نقص فنی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو بوده است.
در بیانیه رسانهای فیفا آمده است: “در جریان مسابقه قطر و سوئیس در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، یک قطعی فنی کوتاه مانع از ایجاد گرافیک انیمیشن پیش از اعلام پنالتی به نفع سوئیس در دقیقه ۱۴ شد. این مشکل به سرعت برطرف گردید. روند کاری کمکداور ویدئویی (VAR) تحت تأثیر این مشکل قرار نگرفت و رویه معمول را در بررسی تصمیم داخل زمین دنبال کرد. خطوط مورد استفاده توسط VAR برای بررسی موقعیت بازیکنان مربوطه، بازیکن مهاجم را در هیچیک از دو موقعیت بلافاصله قبل از تصمیم پنالتی در وضعیت آفساید نشان نداد.”
دشت دراماتیک امتیاز پایانی توسط قطر
در حالی که جنجال داوری در صدر اخبار قرار داشت، خود مسابقه یک نتیجه شگفتانگیز را روی زمین رقم زد. بریل امبولو پنالتی بحثبرانگیز را به گل تبدیل کرد تا سوئیس را پیش بیندازد و شاگردان مورات یاکین پس از در اختیار داشتن ۶۸ درصد مالکیت توپ و ثبت ۲۶ شوت به سمت دروازه، در مسیر کسب یک سه امتیاز راحت به نظر میرسیدند.
با این حال، سوئیسیها تاوان بیدقتی خود را در مقابل دروازه پرداخت کردند. در دقیقه ۹۴، قطر اولین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را با یک گل تساوی دراماتیک به دست آورد که روی یک گل به خودی ضربه سر غیرعمدی توسط میرو موهایم حاصل شد. این نتیجه رقابت در گروه B را کاملاً باز نگه میدارد؛ جایی که گرانیت ژاکا، کاپیتان سوئیس، بعداً از تیمش به دلیل عدم انضباط و تمام نکردن کار حریف در زمانی که شانس داشتند، انتقاد کرد.