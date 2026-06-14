جبران خسارت داور دیپورتی توسط فیفا
دستمزد کامل جام جهانی به عمر ارتان پرداخت میشود
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با وجود جلوگیری از ورود عمر ارتان، داور ۳۴ ساله سومالیایی به خاک ایالات متحده، کل دستمزد حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به حساب او واریز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از بیبیسی اسپورت، فیفا در اقدامی حمایتی تأیید کرده است که ارتان دستمزد کامل خود برای این تورنمنت را بدون توجه به عدم تواناییاش برای ورود به زمین مسابقه دریافت خواهد کرد. در حالی که داوران معمولاً حقوق خود را پس از پایان جام جهانی دریافت میکنند، نهاد حاکم بر فوتبال جهان وارد عمل شده تا اطمینان حاصل کند که این داور سومالیایی به دلیل مشکلات سفر که به رؤیای او پایان داد، جریمه مالی نخواهد شد.
ارتان با امیدهای فراوان برای نمایندگی از کشورش در بزرگترین صحنه فوتبال وارد فلوریدا شده بود. با این حال، سفر او زمانی کوتاه شد که مقامات آمریکایی پاسپورت دیپلماتیک و ویزای یکبار ورود او را رد کردند که منجر به اخراج فوری وی شد. با وجود این شرایط تأسفبار، مقامات فیفا در طول توقف این داور در استانبول و پیش از بازگشت او به خانه در موگادیشو، کمکهایی را به او ارائه کردند.
بازجویی و اتهامات تروریستی
جزئیات پیرامون محرومیت ارتان بحثهای شدیدی را در جامعه فوتبال برانگیخته است. مقامات دولتی ایالات متحده ادعا کردند که ارتان به دلیل "ارتباط ادعایی با اعضای مشکوک سازمانهای تروریستی" از ورود منع شده است. در طول یک ماجرای ۱۱ ساعته در فرودگاه، مقامات مرزی از او درباره پیوندهای احتمالی با گروه شبهنظامی الشباب بازجویی کردند.
ارتان هرگونه ارتباط اینچنینی را به شدت تکذیب کرد و از این وضعیت ابراز دلشکستگی نمود. ارتان توضیح داد: «من مدارک درست و همه چیز را داشتم. من ویزای مناسب را داشتم. من فقط یک داور ساده هستم که سعی دارم رویای خود را زندگی کنم، بزرگترین رویای زندگیام، یعنی آمدن به جام جهانی.»
ستاره نوظهور داوری آفریقا
با وجود این ناکامی در آمریکای شمالی، ارتان همچنان یکی از محترمترین داوران در فوتبال آفریقا به شمار میرود. او سال ۲۰۲۵ درخشان را پشت سر گذاشت و به عنوان داور سال مردان کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) انتخاب شد. کارنامه او شامل قضاوتهای سطح بالایی مانند دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا بین پیرامیدز و ماملودی سانداونز است.
تجربه بینالمللی او گسترده است، چرا که مسئولیت مسابقاتی را در جام جهانی زیر ۲۰ سال در شیلی، از جمله بازی ردهبندی بر عهده داشته است. ارتان همچنین در جام ملتهای آفریقا در هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حضور پررنگی داشت و شهرت خود را به عنوان یک داور درجه یک و قادر به مدیریت محیطهای پرفشار در سراسر قاره و فراتر از آن تثبیت کرد.
نگاهی به سوپر جام اروپا
اگرچه جام جهانی در حال حاضر یک فرصت از دست رفته برای اوست، اما دوران حرفهای ارتان قرار است در بالاترین سطح در اروپا ادامه یابد. از او برای قضاوت در دیدار آینده سوپر جام اروپا بین پاریس سن ژرمن و استون ویلا در سالزبورگ اتریش دعوت شده است. این انتصاب معتبر در ۱۲ اوت به عنوان گواهی بر جایگاه او در جامعه داوری جهانی است.
ارتان با استقبال گرمی روبرو شد و از حامیان خود ابراز قدردانی کرد. او از اتفاقات اخیر دلسرد نشده و از هماکنون نگاه خود را به تورنمنت بینالمللی بزرگ بعدی معطوف کرده است. او در حالی که قول داد به تلاشهای خود برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۳۰ ادامه دهد، گفت: «من از مردم و کشورم تشکر کردم.»