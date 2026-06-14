هوش مصنوعی برندههای روز چهارم را مشخص کرد
یک مدل هوش مصنوعی با تحلیل دادههای آماری و فرم اخیر بازیکنان، نتیجه تقابل حساس تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن را در چارچوب رقابتهای روز دوم جام جهانی ۲۰۲۶ پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در تاریخ ۱۴ ژوئن با برگزاری چهار مسابقه دیگر ادامه پیدا میکند. بازیهای امروز با تقابل آلمان و کوراسائو در هوستون آغاز خواهد شد. امروز روزی است که همچنین شامل یکی از جذابترین مسابقات دور اول میشود، جایی که هلند و ژاپن در افتتاحیه گروه F روبروی هم قرار میگیرند.هیچ تیمی با یک برد صعود خود را به دور بعد قطعی نمیکند، اما هر تیمی این شانس را دارد که در روز یکشنبه یک خط و نشان زودهنگام بکشد.
پس هوش مصنوعی چه تیمی را برنده میداند؟ ما از مایکروسافت کوپایلت خواستیم تا نتایج هر مسابقه را پیشبینی کند و دلیلی برای این انتخاب خود ارائه دهد. در ادامه نگاهی به پیشبینیهای کوپایلت از نتایج بازیهای روز یکشنبه و تحلیل این چتبات از هر مسابقه انداختهایم:
پیشبینی هوش مصنوعی از دیدارهای ۱۴ ژوئن جام جهانی
آلمان ۴ - کوراسائو ۰
کوپایلت اشاره کرد که شکاف بزرگی بین سطح استعداد دو تیم وجود دارد و افزود که آلمان مالکیت توپ را در دست خواهد داشت تا شانسهای واضحی را در طول مسابقه ایجاد کند. این چتبات خاطرنشان کرد که نتیجه میتواند سنگینتر هم باشد، اما انتظار دارد آلمان پس از قطعی شدن پیروزی، فشار را کاهش دهد و در عوض استراحت دادن به بازیکنان کلیدی را انتخاب کند.
برداشت ما: اگر قرار بود نبرد داوود و جالوت در جام جهانی برگزار شود، همین مسابقه بود. کوراسائو اولین حضور خود در جام جهانی را در ۱۴ ژوئن به عنوان کوچکترین کشور واجد شرایط برای حضور در این تورنمنت با جمعیتی در حدود ۱۵۸ هزار نفر تجربه میکند. در برابر یکی از قویترین تیمهای جهان، این یک مبارزه عادلانه نیست – حداقل روی کاغذ.
هلند ۲ - ژاپن ۱
کوپایلت عمق ترکیب و استعدادهای فردی هلند را در مقایسه با ژاپن ترجیح میدهد. این هوش مصنوعی اشاره کرد که اگرچه هر دو تیم در خط دفاعی قدرتمند هستند، اما خط دفاعی و هافبک هلند شانس بهتری برای کنترل مسابقه دارد.
برداشت ما: دو مدعی اصلی صعود از گروه F با این ذهنیت به مصاف هم میروند که مسیر طولانی در این تورنمنت پیش رو دارند. این دیدار باید یکی از بازیهای بهتر مرحله گروهی باشد و به نظر میرسد یک رقابت نزدیک در پیش است.
اکوادور ۲ - ساحل عاج ۱
کوپایلت به برتری اکوادور در خط میانی و دفاع مستحکم این تیم اعتقاد دارد. این چتبات میگوید این دو فاکتور، بازی را به نفع اکوادور سنگین میکند. هوش مصنوعی این رقابت مرحله گروهی را «نزدیک، فیزیکی و رقابتی» میداند.
برداشت ما: دفاع در دستور کار دو تیم هنگام رویارویی قرار دارد و انتظار میرود که اختلافها به حداقل ممکن برسد. چند شانس محدود میتواند تمام تفاوتها را رقم بزند.
سوئد ۱ - تونس ۰
کوپایلت بر این باور است که سوئد با یک ساختار دفاعی که شکستن آن سخت است، سرعت مسابقه را کنترل خواهد کرد و افزود که خط حمله تونس نوسان دارد و این امر فرصتهای کمی را برای گلزنی برای هر دو تیم باقی خواهد گذاشت. این چتبات گفت که این یک «مسابقه محتاطانه و تاکتیکی خواهد بود که در آن ساختار سوئد و قدرت ضربات ایستگاهی تفاوت را رقم میزند».
برداشت ما: هر دو تیم برای رسیدن به هلند و ژاپن در گروه F کار زیادی در پیش دارند. یک شکست میتواند شانس هر یک از دو تیم را برای صعود از دور اول از بین ببرد.