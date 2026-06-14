ترکیب احتمالی ژاپن
انگیزه ساموراییها برای خلق اولین شگفتی بزرگ
تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶، امروز در دالاس به مصاف هلند میرود تا با متوقف کردن این غول اروپایی، یک شگفتی بزرگ را در گروه F رقم بزند.
به گزارش ایلنا، ساموراییهای آبی در حالی به هشتمین جام جهانی پیاپی خود میرسند که در فرم فوقالعادهای قرار دارند. شاگردان هاجیمه موریاسو در شش مسابقه متوالی به پیروزی رسیدهاند که شامل بردهای تاریخی مقابل برزیل و انگلستان میشود. آنها امیدوارند برای اولین بار در تاریخ خود، از مرحله یکهشتم نهایی فراتر بروند. این غول آسیایی به ساختار پرس تهاجمی ۱-۲-۴-۳ خود متکی خواهند بود تا ریتم بازی هلند را مختل کنند.
بحران بزرگ و ناگهانی در اردوی ساموراییها
آمادهسازی ژاپن برای این تورنمنت با یک بحران بزرگ و دیرهنگام در انتخاب بازیکنان تحت تأثیر قرار گرفته است. واتارو اندو، کاپیتان تیم، تنها سه روز مانده به مسابقه افتتاحیه از لیست تیم کنار کشید. این هافبک ۳۳ ساله لیورپول همچنین خداحافظی فوری خود را از فوتبال ملی اعلام کرد.
اندو از اواخر فوریه با مصدومیت پا دست و پنجه نرم میکرد؛ مشکلی که پس از آسیبدیدگی در جریان بازیهای باشگاهی، نیاز به جراحی پیدا کرد. او در ابتدا پس از نشان دادن نشانههای مثبت از بهبودی، در لیست ۲۶ نفره جای گرفت. با این حال، او در دیدار دوستانه و تدارکاتی مقابل ایسلند در ۳۱ مه تنها یک نیمه دوام آورد و پس از احساس ناراحتی شدید در طول مسابقه تعویض شد. موریاسو، سرمربی تیم، پیش از این بر اساس گزارشهای پزشکی نسبت به روند بهبودی او ابراز امیدواری کرده بود. در غیاب اندو، خط هافبک نیازمند یک بازنگری کامل تاکتیکی است.
کائورو میتوما، وینگر تاثیرگذار تیم نیز به طور کامل برای تورنمنت تابستان امسال در دسترس نیست. او گل پیروزیبخش مقابل انگلستان را به ثمر رساند و سپس دچار مصدومیت همسترینگ شد که به حضورش در این تورنمنت پایان داد. این ضربه، ژاپن را از انفجاریترین تهدید هجومیاش در جناح چپ محروم میکند. علاوه بر این، تاکومی مینامینو، مهاجم سابق موناکو در لیست تیم غایب است. غیبت او عمق گلزنی اثباتشده در یکسوم دفاعی حریف را به شدت کاهش میدهد.
موریاسو از آئو تاناکا، بازیکن باجذبه و باسابقه در خط هافبک برای جانشینی اندو استفاده خواهد کرد. تاناکا با دایکی سانو، بازیکن جوان و پرتلاش در بخش مرکزی زمین زوج خواهد شد. هیروکی ایتو، کو ایتاکورا و شوگو تانیگوچی یک خط دفاعی سه نفره مستحکم را تشکیل خواهند داد.
کمی جلوتر، تاکفسا کوبو و ریتسو دوان مسئولیتهای اصلی بازیسازی را بر عهده خواهند داشت. هر دو بازیساز باید بتوانند دفاع فیزیکی هلند را باز کنند. آیاسه اوئدا قرار است با اعتماد به نفس بالایی هدایت خط حمله را بر عهده بگیرد. این مهاجم گلزن، یک فصل باشگاهی موفقیتآمیز و تماشایی را پشت سر گذاشت و ۲۵ گل در ۳۱ بازی لیگ برتر هلند برای فاینورد به ثمر رساند.
ترکیب احتمالی ۱۱ نفره ژاپن:
زیون سوزوکی؛ ایتو، ایتاکورا، تانیگوچی؛ سوگاوارا، سانو، تاناکا، ناگاتومو؛ کوبو، دوان؛ اوئدا.
زمان آغاز مسابقه
این مسابقه گروهی جام جهانی فوتبال در استادیوم ایتیاندتی از ساعت 23:30 به وقت تهران در روز یکشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (24 خرداد) آغاز میشود.