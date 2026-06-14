لیورپول شایعه ماندن صلاح را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا، بخش از بیانیه صادر شده در آن زمان به این شرح بود: «محمد صلاح در پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ به دوران درخشان حضور خود در باشگاه لیورپول پایان خواهد داد. این مهاجم با سرخ‌پوشان به توافقی دست یافته است که به این ترتیب به فصل خارق‌العاده و نه ساله حضورش در آنفیلد پایان می‌دهد. صلاح تمایل خود را برای اعلام این موضوع به هواداران در اولین فرصت ممکن ابراز داشت تا به دلیل احترام و قدردانی از آن‌ها، شفافیت کاملی درباره آینده‌اش وجود داشته باشد.»

احمد الشناوی، هم‌تیمی صلاح در تیم ملی مصر، اوایل این هفته اعلام کرده بود که با وجود نامشخص بودن وضعیت آینده این مهاجم، او "همچنان می‌تواند" پس از لیورپول در این تیم بماند.

الشناوی به شبکه اون تایم اسپورتس گفت: «احتمال جدایی از لیورپول از نظر روحی روی مو تأثیر گذاشته است، اما ممکن است وضعیت تغییر کند و او همچنان در تیم بماند. او حتی به من گفت که هنوز هیچ چیز در مورد آینده‌اش نمی‌داند.»

در پی این اظهارات، رامی عباس عیسی، مدیر برنامه‌های صلاح، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار یک پست نوشت: «وضعیت محمد کاملاً خوب است و نه او و نه من ترجیح نمی‌دهیم درباره برنامه‌های حساس آینده با افرادی که در آن دخالتی ندارند بحث کنیم. هم او و هم من در مورد این مسائل بسیار رازداری می‌کنیم. بله، ممکن است مردم سوال کنند و پاسخ استاندارد و مؤدبانه‌ای دریافت کنند، اما موضوع فقط در همین حد است.»

اما بن جیکوبز، خبرنگار قابل اعتماد، که به‌روزرسانی‌هایی درباره آینده کودی خاکپو نیز ارائه کرده بود، پافشاری کرد که لیورپول با وجود اظهارات الشناوی، «هیچ برنامه‌ای برای حفظ» صلاح ندارد.

جیکوبز در شبکه اجتماعی ایکس پست کرد: «کودی خاکپو مستقیماً به لیورپول نگفته است که می‌خواهد این تیم را ترک کند. با این حال، اخیراً علاقه‌مندی‌هایی به خاکپو از سوی ایتالیا و همچنین بایرن مونیخ از تابستان گذشته وجود داشته است. لیورپول به طور فعال به دنبال فروش او نیست و مبلغ انتقال ۷۰ میلیون پوندی آنتونی گوردون به بارسلونا را مدنظر قرار داده است که این موضوع بر ارزش‌گذاری آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت. خاکپو تا سال ۲۰۳۰ قرارداد محکمی دارد. لیورپول همچنین با وجود اظهارات احمد الشناوی، دروازه‌بان مصری مبنی بر اینکه "شرایط ممکن است تغییر کند"، هیچ برنامه‌ای برای حفظ مو صلاح ندارد.»

چراغ سبز پادشاه مصری به غول فوتبال ترکیه

پس از ادعای عزیز یلدیریم، رئیس جدید باشگاه فنرباحچه، مبنی بر اینکه در صورت پیروزی در مبارزات انتخاباتی می‌تواند صلاح را به این تیم ترکیه‌ای بیاورد، ارتان تورون‌اوغلاری، مدیر فوتبال در زمان سادتین ساران، رئیس سابق، اصرار دارد که مهاجم لیورپول برای پیوستن به این باشگاه سوپر لیگ «بسیار مشتاق» است.

تورون‌اوغلاری گفت: «او (صلاح) برای آمدن به ترکیه بسیار مشتاق بود. دیدارهایی که با ما داشت بسیار مثبت بود. ما با او در بسیاری از مسائل، از جمله دستمزدش، به زمینه مشترکی دست یافته بودیم. اگر مدیریت جدید چنین درخواستی داشته باشد، من باور دارم صلاح پیراهن فنرباغچه را بر تن خواهد کرد. ما با کمال میل با مدیریت جدید در مذاکرات همکاری خواهیم کرد.»

انتهای پیام/