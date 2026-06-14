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ادای احترام ویژه پرتغال به دیوگو ژوتا در جام جهانی

ادای احترام ویژه پرتغال به دیوگو ژوتا در جام جهانی
کد خبر : 1798888
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تیم ملی پرتغال در جریان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با اقدامی نمادین یاد دیوگو ژوتا را گرامی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ با اقدامی احساسی و معنادار، یاد و خاطره دیوگو ژوتا، مهاجم فقید این کشور، را گرامی خواهد داشت. بر این اساس، بازیکنان پرتغال در تمامی دیدارهای خود در این رقابت‌ها از دستبندهای ویژه‌ای استفاده خواهند کرد.

این هدیه نمادین پیش از آغاز مسابقات و در جریان دیدار انگیزشی اعضای تیم ملی با لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال، به بازیکنان اهدا شد. ویتینیا، هافبک تیم ملی پرتغال، تأیید کرد که اعضای تیم این هدیه را با احساسی عمیق پذیرفتند و به‌صورت یکپارچه تصمیم گرفتند در طول مسابقات از این دستبندها استفاده کنند.

هدف از این اقدام، پاسداشت میراث فوتبالی ژوتاست؛ مهاجمی که در مجموع ۴۹ بازی رسمی برای تیم ملی پرتغال انجام داد و موفق شد ۱۴ گل به ثمر برساند.

ژوتا سال گذشته در پی یک سانحه رانندگی در اسپانیا جان خود را از دست داد؛ اتفاقی تلخ که شوک بزرگی به فوتبال پرتغال وارد کرد و تأثیر عمیقی بر هم‌تیمی‌هایش گذاشت. اکنون بازیکنان پرتغال امیدوارند با ارائه نمایشی درخور، یاد هم‌بازی سابق خود را زنده نگه دارند.

ملی‌پوشان پرتغال با بستن این نماد وحدت و یادبود بر دستان خود، رقابت‌های جام جهانی را با دیدار برابر جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز خواهند کرد؛ مسابقه‌ای که شروع مسیر یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شود.

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