به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هلند در یکی از دیدارهای حساس دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت. رونالد کومان، سرمربی لاله‌های نارنجی در نشست خبری پیش از این مسابقه به تشریح آخرین وضعیت تیمش پرداخت.

«فشار بسیار زیادی روی ما قرار دارد. ما تیم قدرتمند و باکیفیتی در اختیار داریم و به خوبی می‌دانیم که برای داشتن یک شانس واقعی در مسیر کسب عنوان قهرمانی، چه فاکتورها و چیزهایی را باید در سبک بازی خود بهبود ببخشیم و ترمیم کنیم.»

«طی چند روز گذشته در جلسات فنی به طور کامل به بازیکنان گفته‌ایم و تبیین کرده‌ایم که چگونه بازی را شروع خواهیم کرد و با چه استراتژی‌ای وارد زمین می‌شویم، اما ترجیح می‌دهم این موضوع و مسائل تاکتیکی را در اینجا با شما رسانه‌ها در میان نگذارم تا تمرکز تیم حفظ شود.»

خط و نشان کومان برای سامورایی‌ها

«تصور و شناخت بسیار خوبی از سبک بازی تیم ملی ژاپن داریم؛ بازی آن‌ها کاملاً هجومی، سریع و برنامه‌ریزی‌شده است. من به هیچ عنوان نمی‌خواهم در این لحظه درباره بازیکنان آن‌ها به صورت انفرادی و تک‌تک صحبت کنم، اما به خوبی می‌دانیم که آن‌ها از نظر بدنی و فیزیکی بسیار قوی و چانه‌زن هستند و کار سختی پیش رو داریم.»

انتهای پیام/