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ناگلزمان: کوراسائو چیزی برای از دست دادن ندارد و این خطرناک است

ناگلزمان: کوراسائو چیزی برای از دست دادن ندارد و این خطرناک است
کد خبر : 1798869
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یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در نشست خبری پیش از مسابقه تأیید کرد که جمال موسیالا شرایط حضور در ترکیب اصلی را دارد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان امشب در چارچوب دیدارهای دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روبروی تیم ملی کوراسائو به میدان خواهد رفت. یولیان ناگلزمان در نشست خبری پیش از این مسابقه تأیید کرد که جمال موسیالا به این بازی حساس خواهد رسید.

«بچه‌ها بسیار خوب تمرین کرده‌اند و با وجود گرمای شدید، تمام تلاش خود را به کار بستند. اتمسفر و جو حاکم بر تیم بسیار فوق‌العاده است. من برای مسابقه فردا اعتماد به نفس و اطمینان بسیار بالایی دارم. پس از پشت سر گذاشتن بازی‌های انتخابی، انتخاب نهایی لیست تیم و تمام هیاهوهای معمول پیش از آغاز این تورنمنت، اکنون بی‌صبرانه منتظر سوت شروع مسابقات هستم.»

«این بازی تا حدودی شبیه به دور اول رقابت‌های جام حذفی آلمان است. شما با تیم کوچکتری روبرو می‌شوید که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد و دقیقاً همین فاکتور است که هر حریفی را به شدت خطرناک می‌کند. آن‌ها از حضور یک سرمربی بسیار باتجربه به نام دیک ادووکات بهره می‌برند که قطعاً با برنامه و استراتژی مشخصی وارد زمین خواهد شد.»

ناگلزمان: کوراسائو چیزی برای از دست دادن ندارد و این خطرناک است

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«جمال شرایط لازم را دارد و برای حضور در ترکیب اصلی کاملاً آماده است. او هنوز چند قدمی تا رسیدن به اوج آمادگی خود فاصله دارد، اما تنها زمانی می‌تواند این گام‌ها را بردارد که به او اجازه بازی کردن بدهیم و فرصت کافی در اختیارش بگذارید. او برای مدت طولانی چنین ریتمی را تجربه نکرده بود، اما خوشبختانه اخیراً در تمرینات با ما بیشتر بازی کرده است. ما ایمان و باور کاملی به توانایی‌های او داریم.»

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