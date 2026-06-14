عملیات هالیوودی با لباس عروسکهای جام جهانی
پلیس پرو قاچاقچیان مواد مخدر را غافلگیر کرد
در حالی که تیم ملی فوتبال پرو موفق به کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نشده است، پلیس این کشور با استفاده از لباس تنپوش عروسکهای رسمی این تورنمنت به عنوان پوشش بدلی، اقدام به یورش به مخفیگاه قاچاقچیان و دستگیری آنها کرد.
به گزارش ایلنا، ماموران پلیس پرو که لباس دو تن از سه عروسک رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ – یعنی «میپل» گوزن شمالی به نمایندگی از کانادا، و «کلاچ» عقاب سرسفید به عنوان نماد ایالات متحده – را به تن داشتند، به دلیل دستگیری متهمان در جریان یورش به مخفیگاه مواد مخدر در لیما، پایتخت پرو، در فضای مجازی وایرال شدهاند.
تصاویر این دستگیری توسط پلیس ملی پرو در تیکتاک منتشر شده است. در این ویدئو ماموران در حالی که این تنپوشهای غولپیکر و معمولاً کودکپسند را به تن دارند، دیده میشوند که با یک دژکوب درِ فلزی را در هم میشکنند. در حالی که آنها به سرعت به سمت مظنون حرکت میکردند، سرهای عروسکی لباسهایشان افتاد. در ادامه کلیپ، آنها در حال زمینگیر کردن متهم و بررسی اموال قاچاق او نشان داده میشوند. این ویدئوی تدوینشده همچنین شامل لحظات طنزآمیزی است که ماموران، در حالی که سرهای عروسکی خود را دوباره روی سر گذاشتهاند، با متهم دستگیرشده عکس یادگاری میگیرند. تنها عروسک جام جهانی ۲۰۲۶ که در این یورش موفقیتآمیز مواد مخدر حضور نداشت، «زایو» پلنگ خالدار بود که نماد سومین کشور میزبان یعنی مکزیک است.
سرهنگ کارلوس فردی آلکانتارا اوبرگون به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این دستگیری در جریان بازی افتتاحیه جام جهانی امسال رخ داده است؛ مسابقهای که در آن مکزیک موفق شد روز پنجشنبه آفریقای جنوبی را با نتیجه ۲ بر ۰ شکست دهد. او توضیح داد که دو مامور مخفی کارلوس کابررا ۴۸ ساله را دستگیر کردند.
اوبرگون، رئیس واحد اسکادران سبز که با جرایم عمومی مبارزه میکند، به نقل از آسوشیتدپرس گفت: «به لطف کار اطلاعاتی، متوجه شدیم که این شخص یک هوادار سرسخت فوتبال است و شدیداً درگیر تب و تاب جام جهانی شده است. بنابراین، تصمیم گرفتیم پرسنل خود را به شکل عروسکهای جام جهانی درآوریم تا بتوانیم بدون ایجاد سوءظن به او نزدیک شده و دستگیرش کنیم.»
کشف تسلیحات و مواد مخدر در پوشش عروسکی
همانطور که آسوشیتدپرس گزارش داده، پلیس اعلام کرد در این عملیات ۲۵۲۴ بسته کوکائین و یک قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، زمانی که فردی در پرو با ۵ تا ۵۰ گرم کوکائین دستگیر شود، میتواند با مجازات سه تا هفت سال زندان مواجه گردد.
بر اساس گزارشها، این اولین باری نیست که پلیس پرو به هنر تغییر چهره و پوشش بدلی روی میآورد. سال گذشته در روز ولنتاین، پوشیدن لباس یک کپیبارا به بازداشت دیگری در لیما کمک کرد. لباسهای ابرقهرمانان مارول نیز پیش از این برای کمک به اجرای تحقیقات و عملیاتها مورد استفاده قرار گرفتهاند.