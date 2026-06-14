اولیویه ژیرو:
پولیشیچ در چلسی من را به یاد ادن هازارد میانداخت
اولیویه ژیرو، مهاجم پیشین چلسی و میلان، با تمجید از کریستین پولیشیچ پس از درخشش او مقابل پاراگوئه، ستاره آمریکایی را به ادن هازارد تشبیه کرد.
به گزارش ایلنا، اولیویه ژیرو، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی پرگل آمریکا برابر پاراگوئه در جام جهانی، از عملکرد کریستین پولیشیچ تمجید کرد و گفت سبک بازی این وینگر آمریکایی در دوران حضورش در چلسی، او را به یاد ادن هازارد میانداخت.
آمریکا، یکی از میزبانان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶، شنبه شب در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست داد تا رقابتها را مقتدرانه آغاز کند. پولیشیچ در این مسابقه نقش پررنگی ایفا کرد و یکی از گلها را برای فولارین بالوگون ساخت.
ژیرو که طی دو فصل و تا پایان فصل ۲۱-۲۰۲۰ در چلسی همتیمی پولیشیچ بود، در گفتوگو با بیبیسی اسپورت درباره این بازیکن گفت: «کریستین من را به یاد ادن هازارد میانداخت؛ بهخاطر شیوه عبور از مدافعان و تواناییاش در دریبلزنی. او بهراحتی از بازیکنان حریف عبور میکرد.»
مهاجم فرانسوی افزود: «من بهعنوان مهاجم هدف بازی میکردم و به بازیکنانی در اطرافم نیاز داشتم که سرعت و تحرک بالایی داشته باشند. پولیشیچ بین خطوط حرکت میکرد، صاحب توپ میشد و همیشه به دنبال تغذیه مهاجمان از پاسها و ضربات سر بود.»
ژیرو تأکید کرد که از نمایش درخشان پولیشیچ مقابل پاراگوئه غافلگیر نشده است و گفت: «از عملکرد او تعجب نکردم، چون معتقدم توانایی آن را دارد که در هفتههای آینده تیم ملی آمریکا را به سطح بالاتری برساند.»
پولیشیچ در جریان این مسابقه نمایشی در سطح بالا ارائه کرد، اما در پایان نیمه نخست و پس از ضربهای که به ساق پایش وارد شد، از زمین خارج شد. مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آمریکا، توضیح داد که این تعویض صرفاً اقدامی احتیاطی بوده است.
ژیرو همچنین درباره ستاره آمریکایی گفت: «همیشه فکر میکردم آمریکا بابت داشتن او خوششانس است، زیرا پولیشیچ علاوه بر مهارت فنی، از هوش بالایی در بازی برخوردار است.»
او با اشاره به دوران حضور مشترکشان در میلان افزود: «در میلان او را با لقب "کاپیتان آمریکا" صدا میزدیم، زیرا حتی زمانی که بازوبند کاپیتانی تیم ملی آمریکا را بر بازو نداشت، همچنان بزرگترین ستاره و شناختهشدهترین چهره این تیم بود.»
به گفته ژیرو، اگرچه کمتر کسی آمریکا را مدعی قهرمانی در جام جهانی میداند، اما نقش پولیشیچ در موفقیت این تیم تعیینکننده خواهد بود.
وی در پایان گفت: «هیچکس انتظار ندارد آمریکا قهرمان این جام جهانی شود، اما اگر قرار باشد این تیم به مراحل حذفی برسد، پولیشیچ نقش کلیدی خواهد داشت.»
پیروزی سهگله آمریکا برابر پاراگوئه، پرگلترین برد این تیم در جام جهانی از زمان دو پیروزی ۳ بر صفر در نخستین دوره مسابقات در سال ۱۹۳۰ محسوب میشود.
آمریکا در ادامه رقابتهای گروه D باید به مصاف استرالیا و ترکیه برود.