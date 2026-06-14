به گزارش ایلنا، تیم ملی آلمان در حالی گام به این مسابقات می‌گذارد که در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد و هر چهار بازی دوستانه خود را در اوایل سال ۲۰۲۶ با پیروزی پشت سر گذاشته است. آن‌ها کار خود را با پیروزی هیجان‌انگیز ۴ بر ۳ مقابل سوئیس آغاز کردند و در ادامه با نتیجه ۲ بر یک از سد غنا گذشتند.

نمایش مقتدرانه و پیروزی ۴ بر صفر مقابل فنلاند گام بعدی آن‌ها بود، پیش از آنکه آماده‌سازی خود را با برد ۲ بر یک برابر ایالات متحده کامل کنند. به نظر می‌رسد یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم، شاگردانش را به خوبی آماده کرده است و آن‌ها با اعتماد به نفس بالایی بازی می‌کنند.

آخرین وضعیت ترکیب مانشافت

آلمان در حالی قدم به بازی افتتاحیه خود می‌گذارد که اکثر بازیکنان تیم آماده و در دسترس هستند. مانوئل نویر، دروازه‌بان تیم، پس از بهبودی از مصدومیت جزئی ساق پا که او را از بازی‌های دوستانه اخیر دور نگه داشته بود، آماده بازگشت است و انتظار می‌رود در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

با این حال، یک ناکامی وجود داشته است. لنارت کارل، پدیده ۱۸ ساله، در تمرینات دچار مصدومیت عضلانی شد و از حضور در این تورنمنت کنار رفت. آسان اوئدراوگو، هافبک لایپزیش، در لیست تیم جایگزین او شده است.

انتظار می‌رود ناگلزمان به رویکرد تاکتیکی جوان‌گرایانه خود ادامه دهد. احتمالاً فلیکس نمچا و الکساندر پاولوویچ به عنوان دو هافبک دفاعی در مرکز زمین بازی را آغاز خواهند کرد.

در خط دفاعی، پیش‌بینی می‌شود ناتانیل براون در پست دفاع چپ گوی سبقت را از دیوید رام برباید. او در خط دفاع به جاشوا کیمیش، جاناتان تاه و نیکو اشلوتربک ملحق خواهد شد.

کمی جلوتر، جمال موسیالا، فلوریان ویرتز و لروی سانه قرار است پشت سر کای هاورتزِ مهاجم فعالیت کنند تا خلاقیت و تهدید هجومی تیم را تامین نمایند.

ترکیب احتمالی ۱۱ نفره آلمان:

نویر؛ کیمیش، تاه، اشلوتربک، براون؛ فلیکس نمچا، پاولوویچ؛ سانه، موسیالا، ویرتز؛ هاورتز

زمان آغاز مسابقه

این دیدار از ساعت 20:30 به وقت تهران در روز یکشنبه ۱۴ ژوئن (24 خرداد) آغاز خواهد شد.

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