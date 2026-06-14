سرمربی استرالیا: اعتماد به جوانان تصمیم درستی بود

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال استرالیا با تکیه بر جوانان خود، شروعی درخشان در جام جهانی داشت و موفق شد روز شنبه در نخستین دیدارش با نتیجه ۲ بر صفر ترکیه را شکست دهد؛ دیداری که در آن نستوری ایرانکوندا گل نخست را به ثمر رساند و پاتریک بیچ، دروازه‌بان جوان این تیم، با نمایشی کم‌نقص دروازه خود را بسته نگه داشت.

تصمیم تونی پوپوویچ، سرمربی استرالیا، برای قرار دادن بیچ به جای مت رایان، کاپیتان و دروازه‌بان باتجربه تیم، بسیاری را غافلگیر کرد. او همچنین جکسون اروین، هافبک باسابقه تیمش را روی نیمکت نشاند.

با این حال، اعتماد پوپوویچ به پاتریک بیچ نتیجه داد و دروازه‌بان ملبورن سیتی با عملکردی مطمئن، در معدود موقعیت‌هایی که ترکیه موفق به عبور از خط دفاعی مستحکم استرالیا شد، با چندین واکنش کلیدی مانع گلزنی حریف شد.

در همین حال، پل اوکون-انگستلر که جایگزین اروین شده بود نیز عملکرد قابل توجهی ارائه کرد و با پاس خود، ایرانکوندا را در موقعیت گلزنی قرار داد تا استرالیا پیش بیفتد. شاگردان پوپوویچ سپس با دفاعی منسجم از برتری خود محافظت کردند و کانر متکالف نیز ۱۵ دقیقه مانده به پایان بازی گل دوم را به ثمر رساند تا پیروزی استرالیا قطعی شود.

با این حال، پوپوویچ این ادعا را که انتخاب بیچ یا اوکون-انگستلر تصمیمی غیرمنتظره و پرریسک بوده، رد کرد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: «شاید این انتخاب‌ها برای بسیاری شوکه‌کننده باشد، اما برای اعضای تیم و کادر فنی ما چنین نیست، زیرا هر روز در کنار این بازیکنان کار می‌کنیم و کیفیت این جوانان را از نزدیک می‌بینیم.»

سرمربی استرالیا افزود: «تیمی را انتخاب کردیم که بتواند عملکرد خوبی ارائه دهد. البته در جام جهانی هرگز نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد، اما برای من عملکرد مهم‌تر از نتیجه است. صرف‌نظر از نتیجه بازی، معتقدم این تصمیم، تصمیم درستی بود.»

پوپوویچ که هفته جاری قرارداد خود را تا پایان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تمدید کرد، تأکید کرد بهترین نمایش این بازیکنان جوان هنوز در راه است.

او گفت: «آن‌ها هنوز حتی به سقف توانایی‌های خود نزدیک هم نشده‌اند، زیرا گروهی جوان هستند که تجربه حضور در جام جهانی را ندارند و تجربه ملی‌شان نیز بسیار محدود است.»

وی ادامه داد: «در واقع، بیشتر این بازیکنان باید چهار یا حتی هشت سال دیگر به اوج توانایی‌های خود برسند.»

سرمربی استرالیا سپس نگاه خود را به دیدار بعدی تیمش برابر ایالات متحده، یکی از میزبانان مشترک مسابقات، معطوف کرد؛ دیداری که پیروزی در آن می‌تواند صدرنشینی گروه D را تا حد زیادی برای استرالیا تضمین کند.

پوپوویچ درباره اینکه آیا پیروزی مقابل ترکیه باعث خواهد شد رقبا با احترام بیشتری به استرالیا نگاه کنند، گفت: «نمی‌دانم و واقعاً هم برایم اهمیتی ندارد.»

او در پایان افزود: «شاید تصور دیگران کمی تغییر کند، چون ما ترکیه، یکی از قدرت‌های فوتبال را شکست داده‌ایم، اما هنوز کارهای زیادی پیش رو داریم و اکنون باید روی بازی مقابل آمریکا تمرکز کنیم.»

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