مونتلا: ترکیه هنوز فرصت جبران شکست مقابل استرالیا را دارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ونچنزو مونتلا، سرمربی ایتالیایی ترکیه، از عملکرد شاگردانش در دیدار افتتاحیه گروه D ابراز ناراحتی کرد. ترکیه که برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ به جام جهانی بازگشته بود، در بیشتر زمان بازی مالکیت توپ را در اختیار داشت و فشار زیادی به محوطه استرالیا وارد کرد، اما در نهایت نتوانست دیوار دفاعی مستحکم سوکروز را بشکند.

مونتلا در این باره گفت: «بسیار ناراحتیم. می‌دانیم که هنوز فرصت جبران در مرحله گروهی وجود دارد. می‌دانیم که تیم در ابتدای بازی کمی کند عمل کرد.»

به گفته او، ترکیه از نظر بدنی نتوانست مقابل استرالیا مقاومت کند و سوکروز در درگیری‌های تن‌به‌تن و همچنین در ضربات سر روی کرنرها و سانترها برتری داشت. مونتلا در این رابطه توضیح داد: «آن‌ها بازیکنان بسیار قدبلندی هستند، به همین دلیل گاهی کار بسیار سختی برایمان بود.»

استرالیا اگرچه موقعیت‌های چندانی خلق نکرد، اما در ضدحمله‌ها خطرناک ظاهر شد و ترکیه با مشکل بازگشت به موقع بازیکنان از مناطق هجومی مواجه بود؛ موضوعی که برای مونتلا نگران‌کننده توصیف شده است.

ترکیه که تنها به لطف تفاضل گل از حریف بعدی‌اش، پاراگوئه، بالاتر قرار دارد، برای زنده نگه داشتن امید صعود به مرحله حذفی باید روز ۱۹ ژوئن در سان‌فرانسیسکو به برتری برسد.

در همین حال، اظهارات هاکان چالهان‌اوغلو، کاپیتان تیم، پیش از بازی که گفته بود ترکیه از نظر فنی برتر از استرالیاست، واکنش‌هایی را برانگیخت. با این حال، مونتلا در مواجهه با این شکست رفتاری محترمانه داشت و گفت: «آن‌ها تیم بسیار خوبی بودند.»

انتهای پیام/