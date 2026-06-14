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اسکالونی آرژانتین دیگری را برای مسی «اختراع» می‌کند

اسکالونی آرژانتین دیگری را برای مسی «اختراع» می‌کند
کد خبر : 1798801
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تیم ملی آرژانتین در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با موجی از مصدومیت‌ها و تغییرات اجباری در فهرست بازیکنانش مواجه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آس،   مصدومیت‌های متعدد در اردوی آماده‌سازی آلبی‌سلسته، تأثیر قابل توجهی روی برنامه‌های لیونل اسکالونی برای شروع جام جهانی گذاشته است؛ به‌طوری که هم فهرست ۲۶ نفره تیم و هم ترکیب اصلی دستخوش تغییرات جدی شده‌اند.

در خط دفاع، نخستین تغییر مهم به کنار گذاشته شدن مارکوس آکونیا مربوط می‌شود؛ تصمیمی که زنجیره‌ای از جابه‌جایی‌ها را در ترکیب ایجاد کرد. فاکوندو مدینا، مدافع مارسی، به‌عنوان جایگزین وارد فهرست شد؛ هرچند مارکوس سنسی نیز در رقابت برای حضور در ترکیب قرار داشت. توانایی بازی مدینا در پست دفاع چپ، در کنار مصدومیت نیکولاس تالیافیکو، شانس او برای حضور در ترکیب اصلی برابر الجزایر را افزایش داده است. در همین حال، لیساندرو مارتینز نیز به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های خط دفاعی مطرح است.

اسکالونی همچنین والنتین بارکو را به‌عنوان یک گزینه چندپسته در نظر دارد؛ بازیکنی جوان که به دلیل انعطاف‌پذیری تاکتیکی‌اش به فهرست نهایی راه یافته است. در سوی دیگر، کریستین «کوتی» رومرو نیز پس از حدود یک ماه و نیم دوری از میادین به دلیل مصدومیت، به اردو اضافه شده اما هنوز در شرایط ایده‌آل قرار ندارد.

در ادامه این مشکلات، لئوناردو بالردی که به‌عنوان گزینه مدافع مرکزی پنجم به تیم دعوت شده بود، به دلیل آسیب‌دیدگی عضلانی از لیست خط خورد و اسکالونی در نهایت پس از بررسی‌های مختلف، مارکوس سنسی را به جای او انتخاب کرد.

درون دروازه نیز وضعیت امیلیانو «دیبو» مارتینز همچنان تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد. او با وجود شکستگی انگشت دست در فینال لیگ اروپا، روند بهبودی مثبتی داشته و انتظار می‌رود بتواند در دیدار نخست به میدان برود.

در خط میانی، غیبت لئاندرو پاردس یکی از مهم‌ترین ضربات به اسکالونی محسوب می‌شود. او با مصدومیت وارد اردو شد و هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. همچنین وضعیت نیکو گونزالس و نیکو پاز نیز به دلیل مشکلات بدنی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در خط حمله نیز شرایط برای آرژانتین چندان بهتر نیست؛ جایی که خولیان آلوارز، مهاجم اصلی تیم، به دلیل آسیب‌دیدگی مچ پا که از ماه مه گذشته دچارش شده، دیدار نخست برابر الجزایر را از دست خواهد داد.

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