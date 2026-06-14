سایه سنگین یک بحران بیخ گوش جام جهانی
تهدیدی غیر از گرما که میتواند مسابقات را به تعلیق درآورد
در حالی که توجه همه به گرمای شدید تابستان آمریکای شمالی جلب شده، کارشناسان هشدار میدهند یک فاجعه زیستمحیطی پنهان هر لحظه میتواند مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را با تعلیق یا بحرانی جدی مواجه کند.
به گزارش ایلنا، یک تهدید اقلیمی دیگر نیز وجود دارد که فرآیند پیشبینی آن ممکن است حتی دشوارتر باشد: دود.
آتشسوزیهای جنگلی به یک پدیده به طور فزاینده رایج در بخشهای وسیعی از آمریکای شمالی، به ویژه در کالیفرنیا تبدیل شدهاند. در حالی که شعلههای آتش ممکن است صدها مایل از نزدیکترین ورزشگاه فاصله داشته باشند، دودی که آنها تولید میکنند میتواند مسافتهای عظیمی را طی کند و کیفیت خطرناکی از هوا را با خود به همراه بیاورد.
برای برگزارکنندگان، بازیکنان و هوادارانی که راهی بزرگترین جام جهانی تاریخ میشوند، این موضوع یک سوال ناخوشایند را ایجاد میکند: اگر یک آتشسوزی بزرگ جنگلی در طول تورنمنت رخ دهد، چه اتفاقی میافتد؟
این سوالی است که به شکل فزایندهای مرتبط و به جا به نظر میرسد. در اولین قسمت از «مسیر ۲۶: گم کردن هدف از نظر»، یک مستند جدید پنج قسمتی که با همکاری پلجبال تولید شده است، الکس مانیپنی، سازنده اثر، با افرادی مواجه شد که پیش از این با عواقب این پدیده زندگی میکردند.
«در لسآنجلس، ما با زنی به نام سارا ملاقات کردیم که خانهاش را در آتشسوزیهای جنگلی پالسیدس از دست داده بود. او محل کارش را که کاملاً سوخته بود به ما نشان داد و سپس ما را به جایی برد که زمانی خانههای خانوادهاش در آنجا قرار داشت. در حالی که آنجا ایستاده بودیم، او توضیح داد که آتش چگونه گسترش یافته است و چقدر احتمال دارد که دوباره رخ دهد. من پرسیدم که آیا فکر میکند آتشسوزی جنگلی دیگری در آینده این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر. پاسخ او اساساً این بود: "بله، قطعاً."»
این احساس حتمی بودن در حال تبدیل شدن به امری بسیار رایج است. کالیفرنیا در سال ۱۹۹۴، یعنی آخرین باری که ایالات متحده میزبان جام جهانی بود، به طور متوسط سالانه حدود شش آتشسوزی بزرگ جنگلی را تجربه میکرد. سال گذشته، این رقم در حدود ۱۵.۶ بود. مساحت سوخته شده نیز در این مدت بیش از دو برابر شده است؛ در حالی که برخی از کارشناسان اکنون هشدار میدهند که این ایالت وارد عصر « آتشسوزیها» شده است.
تحقیقات نشان میدهد که تغییرات اقلیمی نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند. دانشمندان دریافتهاند که گرمایش ناشی از فعالیتهای انسانی به طور قابلتوجهی فعالیت آتشسوزیهای جنگلی را در کالیفرنیا افزایش داده است و احتمالاً در دهههای آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد.
با این حال، برای فوتبال، بزرگترین نگرانی لزوماً خود آتشسوزیها نیست؛ بلکه اتفاقاتی است که پس از آن رخ میدهد.
تحلیل اخیر توسط نشریه محیطزیستی گریست، جام جهانی را در وضعیت «فاصله داشتن به اندازه تنها یک آتشسوزی جنگلی با فاجعه کیفیت هوا» توصیف کرد. این نگرانی از این واقعیت ناشی میشود که دود آتشسوزی جنگلی میتواند مناطقی بسیار فراتر از منطقه آتشسوزی را تحت تأثیر قرار دهد و بسته به شرایط باد، به سرعت ظاهر شود.
دود حاوی ذرات معلق ریزی است که به عنوان PM2.5 شناخته میشوند و میتوانند به اعماق ریه و جریان خون نفوذ کنند. قرار گرفتن در معرض این ذرات با مشکلات تنفسی و قلبی عروقی، به ویژه در طول فعالیتهای بدنی شدید مرتبط دانسته شده است.
برای فوتبالیستهای نخبه که انتظار میرود با حداکثر شدت توان خود کار کنند، این امر نگرانیهای واضحی را ایجاد میکند. برای هوادارانی که تمام روزهای خود را در فضای باز و در حال جابجایی بین مناطق تفریحی هواداران، مراکز حمل و نقل و استادیومها سپری میکنند نیز خطرات آشکاری به همراه دارد.
ورزش آمریکای شمالی پیش از این تجربه مواجهه با این واقعیت را داشته است. در طول فصل رکوردشکن آتشسوزیهای جنگلی کانادا در سال ۲۰۲۳، دود در مناطق وسیعی از قاره پخش شد و رویدادهای ورزشی حرفهای را در صدها مایل دورتر از خود آتشسوزیها مختل کرد.
این احتمال با توجه به ابعاد جام جهانی ۲۰۲۶ به طور ویژهای اهمیت پیدا میکند. انتظار میرود این تورنمنت تقریباً نه میلیون تن گازهای گلخانهای معادل دیاکسید کربن تولید کند که آن را به پرکربنترین جام جهانی در تاریخ این مسابقات تبدیل میکند و ردپای کربنی آن تقریباً دو برابر میانگین تورنمنتهای برگزار شده بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ است. افزایش تیمها به ۴۸ تیم و مسافتهای طولانی بین شهرهای میزبان از عوامل اصلی این رقم هستند.
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از یک تورنمنت واحد تعیین نخواهد کرد که آیا ماه آینده یا سال آینده آتشسوزی در کالیفرنیا رخ میدهد یا خیر. اما جام جهانی در زمانی فرا میرسد که دانشمندان به شکل فزایندهای در حال مرتبط دانستن افزایش دمای جهانی با شرایط شدیدتر آتشسوزیهای جنگلی در بخشهایی از آمریکای شمالی هستند. در این زمینه، یک نمادگرایی ناخوشایند وجود دارد که بزرگترین و آلایندهترین تورنمنت فوتبال در بستر خطر فزاینده آتشسوزیهای جنگلی برگزار میشود.
برای هواداران، مسئله در مورد چیزی است که ممکن است در محل مسابقات تجربه کنند. یک پدیده بزرگ دودی میتواند برنامههای سفر، فستیوالهای فضای باز هواداران و تجربه ساده سپری کردن ساعتها در فضای باز قبل و بعد از مسابقات را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین داستان محیطزیستی جام جهانی به گزارشهای انتشار گازهای گلخانهای یا اهداف پایداری محدود نمیشود؛ این داستان میتواند به کیفیت هوایی تبدیل شود که هواداران تنفس میکنند.
با این حال، برای بسیاری از هواداران، این مسائل هنوز هم میتواند دور از ذهن به نظر برسد. آسانترین راه برای درک این خطرات ممکن است نگاه کردن به مناطق نزدیکتر به خانه باشد.
سرایت بحران به بریتانیا
بریتانیا در طول موج گرمای رکوردشکن سال ۲۰۲۲، به ویژه در لندن و اطراف آن، آتشسوزیهای جنگلی شهری بیسابقهای را تجربه کرد. کارشناسان بهداشت عمومی نسبت به تأثیرات تنفسی و قلبی عروقی مرتبط با قرار گرفتن در معرض دود هشدار دادند. تحقیقات قبلی در مورد آتشسوزیهای سادلورث مور تخمین زد که آلودگی ناشی از دود، میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است مرگومیر مرتبط با آلودگی هوا را به طور قابلتوجهی افزایش داده باشد.
انتظار میرود همان نیروهایی که باعث افزایش خطر آتشسوزیهای جنگلی در کالیفرنیا میشوند، خطر آتشسوزی جنگلی را در بریتانیا افزایش دهند. پیشبینیهای اداره هواشناسی بریتانیا نشان میدهد که افزایش دو درجهای دمای جهانی میتواند تعداد روزهای با خطر آتشسوزی بسیار بالا را در سراسر بریتانیا دو برابر کند و فصل آتشسوزیهای جنگلی را به طور چشمگیری طولانیتر سازد.
حریف پیشبینینشده در آسمان
آتشسوزیهای جنگلی صرفاً یک مشکل مربوط به کالیفرنیا نیستند. آنها به طور فزایندهای بخشی از یک داستان جهانی هستند که فوتبال نمیتواند از آن فرار کند.
هیچکس نمیداند که آیا یک آتشسوزی بزرگ بر جام جهانی ۲۰۲۶ تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. این اتفاق ممکن است اصلاً رخ ندهد. اما احتمال آن بیشتر از یک نسل قبل است و عواقب بالقوه آن قابلتوجه به نظر میرسد.
سی سال پیش، دود آتشسوزی جنگلی چیزی نبود که برگزارکنندگان جام جهانی هنگام برنامهریزی برای یک تورنمنت بزرگ مجبور به در نظر گرفتن آن باشند. امروز، این پدیده در کنار گرمای شدید، سیل و شرایط بد جوی به عنوان بخشی از چشمانداز خطرات پیرامون ورزش نخبگان قرار دارد.
بزرگترین چالشی که فوتبال در سال ۲۰۲۶ با آن روبروست ممکن است همچنان از سوی یک مهاجم حریف، یک تصمیم داوری بحثبرانگیز یا یک پنالتی از دست رفته ایجاد شود.
اما در جایی فراتر از دیوارهای استادیوم، احتمال دیگری در پسزمینه کمین کرده است: آتشسوزی جنگلی در صدها مایل دورتر که دودی را روانه آسمان میکند و کیفیت هوا را به غیرقابلپیشبینیترین حریف این تورنمنت تغییر میدهد.