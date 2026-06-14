فیفا طرح جدید پیراهن مصر را وتو کرد
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تیم ملی مصر را ملزم به اعمال تغییراتی در پیراهن خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آس، تنها چند روز پس از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از نخستین حواشی این تورنمنت به تیم ملی مصر اختصاص پیدا کرده است.
فیفا با ارسال ابلاغیهای به فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرده که پیراهن فعلی این تیم با برخی از مقررات مسابقات مطابقت ندارد و باید پیش از ادامه رقابتها اصلاح شود.
مهمترین بخش این تصمیم به نشان تیم ملی مصر مربوط میشود. «فراعنه» روی لوگوی خود هفت ستاره دارند که هر یک نماد یکی از قهرمانیهای این کشور در جام ملتهای آفریقا است. مصر در سالهای ۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ موفق به فتح این رقابتها شده و با هفت عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملتهای آفریقا محسوب میشود.
با این حال، فیفا اعلام کرده تنها تیمهایی مجاز به استفاده از ستارههای قهرمانی روی پیراهن خود در جام جهانی هستند که پیشتر عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورده باشند. از آنجا که مصر تاکنون قهرمان جام جهانی نشده، اجازه استفاده از این ستارهها در مسابقات را نخواهد داشت.
علاوه بر این، فیفا خواستار تغییر رنگ شمارههای پیراهن تیم ملی مصر نیز شده است. شمارههای فعلی با رنگ طلایی روی لباس این تیم درج شدهاند؛ موضوعی که سالهاست در طراحی لباس مصر دیده میشود.
فدراسیون جهانی فوتبال معتقد است رنگ طلایی شمارهها در برخی شرایط دید مناسبی برای پخش تلویزیونی ایجاد نمیکند و به همین دلیل از مسئولان فوتبال مصر خواسته است شمارهها را به رنگ سفید تغییر دهند تا تشخیص آنها برای داوران، رسانهها و بینندگان آسانتر باشد.
فدراسیون فوتبال مصر در واکنش به این تصمیم اعلام کرد تغییر رنگ شمارهها موضوع تازهای نیست و پیش از آغاز مسابقات نیز از این مسئله اطلاع داشته است.
در بیانیه فدراسیون مصر آمده است: «فیفا همچنین درخواست کرده شمارههای پیراهن از رنگ طلایی به سفید تغییر پیدا کند تا خوانایی بیشتری داشته باشد. این موضوع برای ما غافلگیرکننده نبود و از قبل در جریان آن قرار داشتیم.»
بر این اساس، نسخه جدید پیراهن تیم ملی مصر پیش از نخستین دیدار این تیم در جام جهانی مقابل بلژیک آماده خواهد شد و بازیکنان این تیم با لباس اصلاحشده وارد زمین خواهند شد.