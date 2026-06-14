قیاس اعجوبه بلوگرانا با فوقستاره آرژانتینی
سالگادو: یامال مثل مسی از یک سیاره دیگر آمده است
میشل سالگادو، مدافع اسبق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا، مدعی شد لامین یامال، پدیده نوجوان بارسلونا، از کیفیت فنی نادری بهره میبرد که او را در مسیر شبیهشدن به لیونل مسی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، طبق نقل قولهای منتشر شده توسط موندو دپورتیوو، پیش از بازی افتتاحیه جام جهانی در مکزیکو سیتی، سالگادو هیجان خود را در رابطه با روند توسعه جدیدترین جواهر اسپانیا ابراز کرد. لا روخا خود را در گروه H در کنار کیپ ورد، عربستان سعودی و اروگوئه میبیند و قرار است رقابت خود را در تاریخ ۱۵ ژوئن برابر کیپ ورد آغاز کند. این مدافع کناری اسبق ضمن اعتراف به اینکه مسی همچنان در سطح خاص خود قرار دارد، تایید کرد که شباهتهای بین این دو فارغالتحصیل لا ماسیا در حال تبدیل شدن به امری غیرقابل چشمپوشی است.
«ما بسیار مشتاقیم تا ببینیم چه لامینی را قرار است در این جام جهانی داشته باشیم. این شگفتانگیز خواهد بود.» سالگادو گفت: «مسی بازیکنی از یک کهکشان دیگر است، اما این واقعیت دارد که آنها شباهتهایی با هم دارند. لامین از آن دسته بازیکنانی است که مردم دوست دارند بازیاش را تماشا کنند. بازیکنان زیادی با این شخصیت در موقعیتهای یک در مقابل یک وجود ندارند. و من این را فقط در موقعیت یک در مقابل یک نمیگویم، بلکه در موقعیتهای یک در برابر دو یا یک در برابر سه نیز صادق است. این چیزی است که مسی دقیقاً آن را داشت.»
خط تولید لا ماسیا
سالگادو که یک دهه را در برنابئو سپری کرد، به پرورش مشترک هر دو بازیکن در آکادمی معروف بارسلونا به عنوان یک عامل کلیدی در صعود سریع آنها اشاره کرد. او خاطرنشان کرد در حالی که مسی در کودکی از آرژانتین آمد، یامال حتی برای مدت طولانیتری در فرهنگ بلوگرانا غوطهور بوده است و همین موضوع به او اجازه میدهد تا فشار فوتبال نخبگان را در سن ۱۸ سالگی تحمل کند. این بلوغ پیش از این به جام و افتخار ترجمه شده است؛ به طوری که یامال سه عنوان قهرمانی لالیگا، یورو ۲۰۲۴ با اسپانیا را به دست آورده و به عنوان نایبقهرمان توپ طلای ۲۰۲۵ شناخته شده است.
«مسی در ۱۲ سالگی آمد و لامین حتی زودتر از آن،» سالگادو به فکر فرو رفت: «آنها در آن محیط فوتبالی بارسلونا بزرگ شدهاند که خاص است. در ۱۷ سالگی، آنچه لامین به دست آورده دیوانهکننده است. این درست است که او لیگ قهرمانان اروپا را کم دارد، اما زمان زیادی برای قهرمانی در آن دارد. او پیش از این توانسته در قهرمانی اروپا پیروز شود و یکی از بازیکنان مهم در آن باشد، چیزی که آسان نیست.»
ورود به کتابهای تاریخ
مقایسه با مسی چیزی نیست که سالگادو به راحتی انجام دهد، چرا که او در دوران بازی خود از نزدیک شاهد ظهور برنده هشت توپ طلا بوده است. او لحظهای را به یاد آورد که اعضای تیم رئال مادرید متوجه شدند در جریان یک تقابل تاریخی الکلاسیکو که در آن یک مسی نوجوان خود را به جهان معرفی کرد، با یک استعداد نسلی روبرو هستند.
«من این شانس را داشتهام که او را از اولین لحظه ببینم. ما به محض اینکه او را در اولین الکلاسیکو در برابر خودمان دیدیم، جایی که او هتتریک کرد، در رختکن رئال مادرید در موردش بحث کردیم،» سالگادو توضیح داد: «سپس دانستیم که او بازیکنی متفاوت است، در سطح بزرگان. اما وقتی از بزرگان حرف میزنم، از مارادونا، پله صحبت میکنم... کسانی که یک دوران را رقم زدهاند و بالاتر از بقیه هستند.»
نگرانیها در مورد حجم کار فیزیکی
به رغم ستایشهای درخشان، نگرانیهای مداومی در رابطه با فشار فیزیکی وارد شده بر یامال وجود دارد. این وینگر در طول دوازده ماه گذشته یک عضو ثابت هم برای باشگاه و هم برای کشورش بوده است و سالگادو اعتراف کرد که پس از یک دوره دوری اخیر به دلیل مصدومیت - بعد از آسیبی که در اواخر آوریل رخ داد و او را از آن زمان از میادین دور نگه داشت - سوالاتی در مورد اینکه این جوان چگونه شدت جام جهانی را تحمل خواهد کرد، وجود دارد.
«لامین در طول فصل هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم در لیگ و هم در بقیه مسابقات بسیار مورد تقاضا بوده است. این واضح است،» سالگادو در پایان گفت: «در حال حاضر بسیار دشوار است که به یک پسر بگوییم خودش را حفظ کند. اول به این دلیل که او بسیار جوان است؛ دوم به این دلیل که او میخواهد همه چیز را ببرد؛ و سوم به این دلیل که ما در سال جام جهانی هستیم. تقسیم انرژی و تنظیم کردن خودت پیچیده است.»