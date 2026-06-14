دردسرهای تمامنشدنی انگلیس در جام جهانی: این بار هشدار گردباد!
اردوی تیم ملی انگلیس در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر با مشکل غیرمنتظرهای مواجه شد.
به گزارش ایلنا، مشکلات تیم ملی انگلیس در روزهای منتهی به نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان ادامه دارد و شاگردان توماس توخل این بار با شرایط جوی خطرناک در کانزاسسیتی روبهرو شدند.
براساس گزارش رسانههای «اتلتیک» و «ایندیپندنت»، بازیکنان و اعضای کادرفنی انگلیس شامگاه شنبه به دلیل هشدار وقوع گردباد در کانزاسسیتی ناچار شدند به پناهگاه منتقل شوند.
این اتفاق در حالی رخ داد که انگلیسیها طی روزهای اخیر با مجموعهای از حوادث غیرمنتظره مواجه بودهاند؛ از تیراندازی در نزدیکی کمپ محل اقامت تیم گرفته تا وقوع زلزله در حوالی مرکز تمرینی و همچنین سرقت بخشی از تجهیزات و وسایل تیم.
طبق گزارش ایندیپندنت، اعضای تیم ملی انگلیس ظهر شنبه پس از یک روز و نیم استراحت در فلوریدا به کانزاسسیتی بازگشتند، اما تنها چند ساعت بعد، هشدار طوفان شدید و احتمال وقوع گردباد برای بخشهایی از شهر صادر شد.
سازمان هواشناسی آمریکا اعلام کرد سرعت باد در برخی مناطق ممکن است به ۱۳۰ کیلومتر در ساعت برسد و از شهروندان خواست برای حفظ ایمنی در ساختمانهای مستحکم و دور از پنجرهها پناه بگیرند.
در پی این هشدار، آژیرهای اضطراری در سطح شهر به صدا درآمد و اعضای تیم ملی انگلیس نیز همانند دیگر ساکنان منطقه دستور پناه گرفتن دریافت کردند.
با وجود شرایط جوی نامساعد، گزارشها حاکی از آن است که هتل محل اقامت و کمپ تمرینی تیم ملی انگلیس آسیب جدی ندیدهاند، هرچند بخشهایی از کانزاسسیتی با قطعی برق مواجه شده است.
همزمان شرایط نامساعد آبوهوایی روی برنامه برخی مسابقات جام جهانی نیز سایه انداخته است. به نوشته اتلتیک، دیدارهای سوئد - تونس در مونتری مکزیک و ساحل عاج - اکوادور در فیلادلفیا نیز تحت تأثیر هشدارهای مربوط به طوفان و رعد و برق قرار گرفتهاند.