عذرخواهی سرمربی ژاپن پس از حذف کاپیتان اندو از تیم ملی
سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن به خاطر تصمیم خود در خصوص حذف واتارو اندو از ترکیب تیم ملی، از بازیکن، خانوادهاش و هواداران عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، واتارو اندو، هافبک باشگاه لیورپول، از ماه فوریه به دلیل مصدومیت پا از میادین دور بود اما امیدوار بود که بتواند در جام جهانی ۲۰۲۲ به میدان برود. او در پایان ماه مه و در دیدار دوستانه مقابل ایسلند به تیم ملی بازگشت، اما در این بازی درد او تشدید شد و به همین دلیل فدراسیون فوتبال ژاپن اعلام کرد که او نمیتواند در جام جهانی شرکت کند. اندو پس از این اعلام، بلافاصله از فوتبال ملی خداحافظی کرد.
سرمربی ژاپن، هاجیمه موریاسو، در این باره گفت: «من به عنوان مدیر، تصمیمی در مورد قابلیت بازی او گرفتم. من او را تشویق کردم که تا حد امکان در برابر ایسلند بازی کند و وضعیت او را به دقت زیر نظر داشتم. بر اساس این اطلاعات و با مشورت کادر پزشکی، به این نتیجه رسیدیم که برای واتارو دشوار خواهد بود که در بازی اول و در طول کل تورنمنت به صورت صددرصدی بازی کند.»
موریاسو در ادامه تصمیم به حذف اندو از ترکیب تیم ملی گرفت و اظهار داشت: «البته او ناامید شد. من صمیمانه از اینکه به او، خانوادهاش و همه کسانی که او را دوست دارند آسیب رساندهام، عذرخواهی میکنم. اما این تصمیم به نفع تیم و ژاپن گرفته شد.»
به جای اندو، شوتو ماچینو به ترکیب تیم ملی ژاپن اضافه شده است. موریاسو در توضیح این انتخاب گفت: «ما آیوما سکو و کو ایتاکورا را در پست واتارو در برابر ایسلند به میدان فرستادیم و تاکههیر تو میاسو نیز در آژاکس در این پست بازی کرده است. همچنین بازیکنان چندمنظوره دیگری داریم که میتوانند در چندین پست بازی کنند، بنابراین تیم به گونهای چیده شده بود که بتواند اینگونه کمبودها را جبران کند.»
موریاسو افزود: «ما شوتو را به ترکیب دعوت کردیم زیرا به گل نیاز داریم. بر اساس عملکردهای قبلیمان، تصمیم گرفتیم که شوتو بهترین گزینه برای تقویت ترکیب ما باشد. علاوه بر این، حضور او تنها به خاطر کیفیت و سبک بازیاش نیست، بلکه به خاطر شخصیت او و تأثیری که میتواند بر تیم بگذارد نیز هست.»
مدافع آژاکس، کو ایتاکورا، به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی ژاپن انتخاب شده است. موریاسو در این باره گفت: «کو کسی است که سالها در تیم بوده و اصولی که من در داخل و خارج از زمین ترویج میکنم را درک کرده و خود نیز به آنها عمل میکند. من او را به عنوان کاپیتان انتخاب کردم زیرا انتظار دارم با شخصیتش، جو خوبی در تیم ایجاد کند و با همه به خوبی ارتباط برقرار کند.»