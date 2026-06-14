پاتریک بیچ: مرد اول برد استرالیا مقابل ترکیه
پاتریک بیچ، دروازهبان تیم ملی استرالیا، پس از نمایش خیرهکننده مقابل ترکیه به صدر ردهبندی بهترین بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد. او با ثبت هشت مهار کلیدی نقش اصلی را در پیروزی ارزشمند استرالیا مقابل یکی از مدعیان رقابتها ایفا کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا با پیروزی برابر دو بر صفر مقابل ترکیه یکی از نخستین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و نشان داد میتواند به یکی از پدیدههای این دوره از مسابقات تبدیل شود.
بازیکنان استرالیا که با ترکیبی جوان پا به این رقابتها گذاشتهاند، مقابل ترکیه -یکی از تیمهای مورد توجه پیش از آغاز جام جهانی- عملکردی فراتر از انتظار ارائه دادند. آنها با صبوری در زمان مالکیت حریف و استفاده مؤثر از ضدحملات، سه امتیاز ارزشمند نخست را به دست آوردند و امیدهای خود برای صعود را افزایش دادند.
در این میان، پاتریک بیچ بیش از هر بازیکن دیگری در ترکیب استرالیا درخشید. سنگربان این تیم با ثبت هشت واکنش موفق، دروازه کشورش را بسته نگه داشت و نقش تعیینکنندهای در این پیروزی ایفا کرد؛ عملکردی که باعث شد او به صدر ردهبندی بهترین بازیکنان جام جهانی صعود کند.
استرالیا با این نتیجه گام بلندی به سوی تحقق یک دستاورد تاریخی برداشت. کسب سه امتیاز برابر یکی از مدعیان گروه، این باور را در اردوی استرالیا تقویت کرده که میتوانند رویای حضور در مراحل پایانی مسابقات را دنبال کنند.
نکته جالب توجه این است که با وجود پیروزی استرالیا، تنها پاتریک بیچ در جمع پنج بازیکن برتر ردهبندی قرار گرفته است. در سوی مقابل، دو ستاره ترکیه یعنی کنان ییلدیز و هاکان چالهاناوغلو به لطف آمار بالای مالکیت توپ و دقت پاسهای تیمشان همچنان در بین نفرات برتر دیده میشوند.
با این حال، عملکرد چند بازیکن دیگر استرالیا نیز مورد توجه قرار گرفت. نستور ایرانکوندا و هری سوتار از جمله مهرههای تأثیرگذار این دیدار بودند؛ سوتار علاوه بر استحکام خط دفاعی، گل پیروزیبخش تیمش را نیز به ثمر رساند و ایرانکوندا با تحرک بالا بارها مدافعان ترکیه را تحت فشار قرار داد.
بر اساس تازهترین ردهبندی منتشرشده در نشریه مارکا، بیچ با کسب امتیاز ۹.۰ به رتبه نخست صعود کرده و از رائول خیمنز، مهاجم تیم ملی مکزیک، عبور کرده است. خیمنز که در دیدار افتتاحیه برابر آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود، پیش از این با امتیاز ۸.۷۸ در صدر جدول قرار داشت.
همچنین کانگ این لی، ستاره کره جنوبی، با امتیاز ۸.۴۷ که در دیدار برابر جمهوری چک به دست آورد، در جایگاه سوم این ردهبندی قرار گرفته است.
درخشش پاتریک بیچ در نخستین بازی جام جهانی، او را به یکی از چهرههای مطرح آغاز مسابقات تبدیل کرده و حالا نگاهها به ادامه عملکرد این دروازهبان و تیم شگفتیساز استرالیا دوخته شده است.