با اولین گلزنان برزیل در افتتاحیه تیم: سلام وینی

به گزارش ایلنا، وینی جونیور در دقیقه ۳۱ بازی، نخستین گل برزیل را در دیدار مقابل مراکش به ثمر رساند. این بازی که در چارچوب گروه C برگزار شد، اولین حضور برزیل در این دوره از مسابقات بود. برزیل به عنوان تنها کشور حاضر در تمامی جام‌های جهانی، در تاریخ خود بازیکنانی چون زگالو، پله، روماریو، رونالدو، کاکا و نیمار را داشته که در نخستین بازی‌های خود در این تورنمنت‌ها گلزنی کرده‌اند.

فهرست بازیکنانی که نخستین گل‌های برزیل در تمامی جام‌های جهانی را به ثمر رسانده‌اند به شرح زیر است:

- ۲۰۲۶ - برزیل x مراکش - وینی جونیور

- ۲۰۲۲ - برزیل ۲ x ۰ صربستان - ریچارلیسون

- ۲۰۱۸ - برزیل ۱ x ۱ سوئیس - کوتینیو

- ۲۰۱۴ - برزیل ۳ x ۱ کرواسی - نیمار

- ۲۰۱۰ - برزیل ۲ x ۱ کره شمالی - مایکن

- ۲۰۰۶ - برزیل ۱ x ۰ کرواسی - کاکا

- ۲۰۰۲ - برزیل ۲ x ۱ ترکیه - رونالدو

- ۱۹۹۸ - برزیل ۲ x ۱ اسکاتلند - سزار سامپایو

- ۱۹۹۴ - برزیل ۲ x ۰ روسیه - روماریو

- ۱۹۹۰ - برزیل ۲ x ۱ سوئد - کارکا

- ۱۹۸۶ - برزیل ۱ x ۰ اسپانیا - سکراتس

- ۱۹۸۲ - برزیل ۲ x ۱ اتحاد جماهیر شوروی - سکراتس

- ۱۹۷۸ - برزیل ۱ x ۱ سوئد - رینالدو

- ۱۹۷۴ - برزیل ۳ x ۰ زایر - ژایرزیو

- ۱۹۷۰ - برزیل ۴ x ۱ چکسلواکی - ریولینو

- ۱۹۶۶ - برزیل ۲ x ۰ بلغارستان - پله

- ۱۹۶۲ - برزیل ۲ x ۰ مکزیک - زگالو

- ۱۹۵۸ - برزیل ۳ x ۰ اتریش - مازولا

- ۱۹۵۴ - برزیل ۵ x ۰ مکزیک - بالتازار

- ۱۹۵۰ - برزیل ۴ x ۰ مکزیک - آدمیر منزس

- ۱۹۳۸ - برزیل ۶ x ۵ لهستان - لیونیداس

- ۱۹۳۴ - برزیل ۱ x ۳ اسپانیا - لیونیداس

- ۱۹۳۰ - برزیل ۱ x ۲ یوگسلاوی - پرگوئینو

با این گل، وینی جونیور به مجموع ۱۰ گل در ۵۰ بازی ملی خود رسید و این دومین گل او در جام‌های جهانی به شمار می‌رود. او پیش از این در پیروزی ۴ بر ۱ برزیل مقابل کره جنوبی در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز گلزنی کرده بود.

تنها بار که نخستین گل برزیل در جام جهانی در بازی افتتاحیه به ثمر نرسید، در سال ۱۹۷۴ بود که برزیل در بازی اول خود به تساوی ۰-۰ مقابل یوگسلاوی رسید و در بازی بعدی، ژایرزیو در پیروزی ۳ بر ۰ مقابل زایر گلزنی کرد.

نخستین بازیکن برزیلی که در تاریخ جام جهانی گلزنی کرد، پرگوئینو، مهاجم افسانه‌ای تیم فلومیننزه بود که در ۱۰ رشته ورزشی مختلف نیز رقابت کرده است.

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