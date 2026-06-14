ژاکا: همتیمیهایم مقابل قطر بدون هدف دویدند
ژاکا پس از تساوی ۱-۱ با قطر در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶، انتقاداتی از رفتار برخی همتیمیهایش داشت و بر لزوم رعایت دستورات مربی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، گرانیت ژاکا، کاپیتان تیم ملی سوئیس، در واکنش به تساوی ۱-۱ این تیم با قطر در روز شنبه (۱۳ ژوئن) از عملکرد برخی بازیکنان انتقاد کرد و بر اهمیت پیروی از دستورات مربی در طول بازی تأکید کرد.
ژاکا در این باره گفت: «همه بدون هدف میدویدند. در نهایت، شما باید موقعیت خود را بپذیرید و فقط آنچه را که مربی تیم ملی میخواهد انجام دهید. نیازی نیست که شما ستاره باشید و همه چیز را به تنهایی انجام دهید. این بسیار تأسفبار و ناامیدکننده است. بدون انضباط، همه چیز بسیار دشوار میشود. دروازهبان قطر (محمود ابوناد) بازی فوقالعادهای را به نمایش گذاشت.»
این دوازدهمین بار است که تیم ملی سوئیس در جام جهانی شرکت میکند و این ششمین حضور متوالی آنها است. با وجود این تعداد حضور، سوئیس هرگز نتوانسته از مرحله یکچهارم نهایی فراتر برود. ژاکا با ابراز آرزوی پیشرفت در این تورنمنت، بر لزوم تغییر رفتار تیم برای دستیابی به بهترین عملکرد تاریخ سوئیس تأکید کرد.
او افزود: «باید واقعیت را بپذیریم. هنوز از صحبت درباره بهترین جام جهانی تمام دورانها فاصله داریم. رویاپردازی خوب است، اما باید عمل کنیم. این همیشه سختترین بخش است. باید واقعبین باشیم و به جلو نگاه کنیم.»
با این تساوی، وضعیت گروه B جام جهانی به تساوی کشیده شد. کانادا و بوسنی نیز در روز جمعه به تساوی ۱-۱ رسیدند. هر تیم هنوز دو بازی دیگر در پیش دارد.
برنامه بازیها:
- دور دوم: سوئیس مقابل بوسنی، ۱۸ ژوئن، ساعت ۱۶ به وقت ایران در لس آنجلس
- دور سوم: سوئیس مقابل کانادا، ۲۴ ژوئن، ساعت ۱۶ به وقت ایران در ونکوور