کوین دی بروینه: میخواهم از این جام جهانی لذت ببرم
کوین دی بروینه، هافبک تیم ملی بلژیک، در اظهاراتی اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمانی دوران حرفهایاش، قصد دارد از حضور در جام جهانی پیش رو نهایت استفاده را ببرد.
به گزارش ایلنا، دی بروینه در کنفرانس خبری پیش از تمرین تیم ملی بلژیک گفت: «وقتی جوان هستید، آنقدر درگیر زمان حال میشوید که از لحظات به اندازه کافی لذت نمیبرید. نه فقط در جام جهانی، بلکه در منچسترسیتی هم همینطور است. فقط به پیروزی و بازی بعدی فکر میکنید. میدانم که نمیتوانم ۱۰ سال دیگر فوتبال بازی کنم. میخواهم از این جام جهانی لذت ببرم. نمیخواهم تغییر کنم، اما نمیتوانم همه چیز را کنترل کنم.»
این بازیکن که تلاش میکند در زمین بازی نقش خلاق و هجومی خود را به بهترین شکل ایفا کند، درباره شرایطش برای این رقابتها گفت: «جام جهانی قبلی (قطر ۲۰۲۲) کمی آشفته بود. احساس نمیکردم آمادهسازی مناسبی داشته باشم. تمام تلاشم را کردهام تا به بهترین شرایط برسم و اکنون احساس خوبی دارم.»
دی بروینه همچنین به اهمیت مسابقه نخست اشاره کرد و افزود: «آنچه در این دو هفته نخست دیدهام امیدوارکننده بوده است. دو بازی ابتدایی ما نیز خوب پیش رفت. امیدواریم مقابل مصر پیروز شویم. احساس خوبی داریم. بازی اول همیشه دشوار است. در سه جام جهانی گذشته هرگز شروع آسانی نداشتهایم. مصر تیمی فیزیکی و سرسخت است، اما مطمئن خواهیم شد که آمادگی لازم را داریم.»
وی درباره تقابل با محمد صلاح نیز اظهار داشت: «دیدن دوباره او خوشحالکننده خواهد بود. فرزندان ما در یک مدرسه تحصیل کردهاند. او انسان بسیار خوبی است و البته تلاش میکنم از تجربهام برای مهار او استفاده کنم.»
دی بروینه در ادامه گفت: «مهار یکبهیک صلاح در تمام ۹۰ دقیقه تقریباً غیرممکن است. او حالا بازیکنی مؤثرتر شده و تصمیمهای بهتری در زمین میگیرد. برای داشتن یک جام جهانی موفق، به یک کوین دی بروینه آماده نیاز داریم.»
هافبک بلژیکی درباره روملو لوکاکو نیز گفت: «او سطح خود را بالاتر برده است. دو بازی دوستانه اخیرش مثبت بوده و تمرینات خوبی انجام میدهد. شرایط او هر روز بهتر میشود. شاید ۹۰ دقیقه بازی کردن برایش کمی زود باشد، اما استعداد گلزنی دارد و حتی در زمان محدود هم میتواند تأثیرگذار باشد.»
دی بروینه همچنین از عملکرد رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، تمجید کرد و گفت: «او از زمان حضورش در ژانویه ۲۰۲۵ ارتباط بسیار خوبی با بازیکنان و اعضای کادر فنی برقرار کرده است. پس از دورهای دشوار در یورو و لیگ ملتها، اکنون فضای بسیار خوبی در تیم حاکم است.»