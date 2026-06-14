جام جهانی ۲۰۲۶؛
مونتلا: نتیجه عادلانه نبود؛ برابر استرالیا تاوان اشتباهات خودمان را دادیم
سرمربی تیم ملی ترکیه پس از شکست ۲ بر صفر برابر استرالیا در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز ناراحتی از نتیجه نهایی، تأکید کرد که تیمش فرصتهای خوبی برای گلزنی داشت اما بیدقتی در لحظات حساس و اشتباهات فردی باعث از دست رفتن امتیازات این مسابقه شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ترکیه در نخستین مسابقه خود در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ برابر استرالیا با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا کار خود را در این رقابتها با ناکامی آغاز کند. وینچنزو مونتلا، سرمربی ترکیه، در نشست خبری پس از پایان مسابقه از عملکرد بازیکنانش دفاع کرد اما نتیجه را ناامیدکننده دانست.
مونتلا در ابتدای صحبتهای خود گفت: «فکر میکنم نتیجه نهایی بازتاب کاملی از جریان بازی نبود. در بخشهایی از مسابقه مالکیت توپ و کنترل میدان را در اختیار داشتیم اما در استفاده از موقعیتها موفق عمل نکردیم و در مقابل حریف از فرصتهایش بهترین بهره را برد.»
وی ادامه داد: «در جام جهانی هر اشتباه کوچکی میتواند سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهد. ما در چند صحنه تمرکز لازم را نداشتیم و استرالیا تیمی بود که این اشتباهات را به خوبی مجازات کرد.»
سرمربی ترکیه همچنین درباره وضعیت تیمش در ادامه رقابتها اظهار داشت: «هنوز دو مسابقه دیگر پیش رو داریم و چیزی تمام نشده است. بازیکنان باید از این شکست درس بگیرند و با روحیهای قویتر برای دیدارهای بعدی آماده شوند. من به توانایی این تیم ایمان دارم.»
مونتلا در پایان گفت: «هواداران ترکیه حق دارند از این نتیجه ناراحت باشند اما اطمینان میدهم که برای جبران این شکست تلاش خواهیم کرد. هدف ما همچنان صعود از مرحله گروهی است و برای رسیدن به آن باید در بازی بعدی واکنش مناسبی نشان دهیم.»
ترکیه در دیدار بعدی خود در گروه D به مصاف پاراگوئه خواهد رفت؛ مسابقهای که میتواند نقش مهمی در حفظ شانس صعود این تیم به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.