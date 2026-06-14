برزیل جام جهانی را با تساوی ناامیدکننده آغاز کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در ابتدای مسابقه نتوانست جای پای خود را محکم کند و به خاطر این موضوع مجازات شد. گل اول مراکش بسیار تماشایی و زیبا بود؛ براهیم دیاز که در تمام طول شب یک حضور مؤثر در زمین داشت، توپ را از میان مدافعان میانی سلسائو عبور داد تا اسماعیل صیباری – که این فصل ۱۵ گل برای پی‌اس‌وی آیندهوون به ثمر رسانده است – به توپ برسد و آن را از بالای سر آلیسون که از دروازه خارج شده بود، وارد دروازه کند.

این اتفاق کارلو آنچلوتی را با افکار زیادی تنها گذاشت. سرمربی برزیل پس از پایان بازی اعتراف کرد که رویکرد تیمش در نیمه اول ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد.

آنچلوتی در این خصوص گفت: «ما باید کارهایی را که در نیمه اول انجام دادیم مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم... نباید روحیه خود را ببازیم. این اولین بازی جام جهانی است.»

با این حال، او در برابر این ایده که ترکیب اصلی تیمش مشکل داشته است، مقاومت کرد.

کارلتو در ادامه افزود: «ما باید انتقادات را بپذیریم. ترکیب اصلی کاملاً سنجیده و فکر شده بود. من هیچ انتقادی را در مورد بازیکنانی که بازی را در ترکیب اصلی شروع کردند، نمی‌پذیرم.»

درست در شرایطی که انتظار نمی‌رفت، برزیل واکنش نشان داد و وینیسیوس جونیور از اولین موقعیتی که به دست آورد، نهایت استفاده را برد. مراکشی‌ها فضایی بیش از حد به او دادند و وینگر رئال مادرید قبل از شلیک توپ به گوشه بالای دروازه، از جناح چپ به داخل زد و روی پای راستش شوت‌زنی کرد تا جان تازه‌ای به اتمسفر سرد و غافلگیرکننده ورزشگاه ببخشد.

آنچلوتی حداقل هیچ گله و شکایتی از فرشته نجات تیمش در این مسابقه نداشت.

او گفت: «وینیسیوس عملکرد خوبی داشت. او بسیار خطرناک ظاهر شد و همه چیز را در اختیار دارد تا جام جهانی خوبی را پشت سر بگذارد.»

نیمه دوم نوید اتفاقات زیادی را می‌داد، اما در واقعیت چیز زیادی برای عرضه نداشت. برزیل در بین دو نیمه کاسمیرو را که تحت فشار زیادی قرار داشت از زمین بیرون کشید و تلاش کرد با ورود ماتئوس کونیا، کیفیت فنی تیم را بالا ببرد. اما کونیا هرگز نتوانست انتظارات را برآورده کند و حتی با وجود اینکه وینیسیوس به درخشش و تلاش خود ادامه می‌داد، گل دوم هرگز از راه نرسید. در طرف مقابل، مراکشی‌ها از عقب‌نشینی و دفاع جانانه خود کاملاً راضی بودند.

برای آنچلوتی، این نتیجه نه یک فاجعه بود و نه یک موفقیت لذت‌بخش؛ بلکه فقط یک یادآوری بود که برزیل هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.

کارلو آنچلوتی گفت: «تیم تا آخرین دقیقه واقعاً سخت جنگید. من فکر می‌کنم آنچه که باید در آن بهتر شویم بسیار واضح است. کارهایی که در دو بازی دوستانه اول به خوبی انجام دادیم، در نیمه اول این مسابقه خیلی خوب پیش نرفت. من ناامید نیستم و از طرفی راضی هم نیستم. ما باید کار کنیم، البته که نیاز به تلاش داریم و این یک امر طبیعی است. مراکشی‌ها خوب بازی کردند... این یک بازی دشوار بود.»

نمرات بازیکنان برزیل

دروازه‌بان و خط دفاعی

آلیسون (۶/۱۰): چند سیو تمیز و بی‌نقص داشت. روی گل دریافتی کاری از دستش برنمی‌آمد.

روجر ایبانز (۴/۱۰): یک نیمه اول کابوس‌وار را پشت سر گذاشت و بارها و بارها جا ماند.

مارکینیوش (۵/۱۰): روی گل مراکش در موقعیت نامناسبی قرار داشت و در بقیه دقایق بازی نیز کمی متزلزل نشان داد.

گابریل (۶/۱۰): روی گل اول مراکش به همان اندازه مقصر بود، اما پس از آن به خوبی به بازی برگشت و اشتباهش را جبران کرد.

داگلاس سانتوس (۵/۱۰): در این روز عملکرد ضعیفی داشت؛ مسن و بدون ایده به نظر می‌رسید.

خط هافبک

کاسمیرو (۴/۱۰): یک کابوس واقعی را در میانه میدان تجربه کرد. هرگز نتوانست با سرعت بازی همگام شود، قبل از پایان نیمه اول کارت زرد گرفت و در بین دو نیمه تعویض شد.

برونو گیمارش (۶/۱۰): بازیکن برتر در میان دو هافبک تیم بود. او پاس گل وینی را ارسال کرد و فضاها را با کارایی بیشتری پوشش داد.

لوکاس پاکتا (۵/۱۰): در بخش‌های طولانی از نیمه اول تا حد زیادی غایب بود و سپس یک شوت خوب زد که با سیو تماشایی یاسین بونو همراه شد. او بازی را با بیشترین مشارکت دفاعی در میان تمامی بازیکنان برزیل به پایان رساند.

خط حمله

رافینیا (۶/۱۰): در نیمه اول کمی در حفظ توپ بی‌دقت بود، اما در نیمه دوم دو موقعیت خلق کرد. در مجموع عملکرد قابل قبولی داشت، هرچند که می‌توانست چیزهای بیشتری ارائه دهد.

ایگور تیاگو (۶/۱۰): در برخی لحظات توپ را به خوبی حفظ کرد. یک شوت به سمت دروازه زد، اما در مجموع کمتر در جریان بازی قرار گرفت.

وینیسیوس جونیور (۸/۱۰): از اولین فرصت خود در نیمه اول گل ساخت و پس از آن همواره خطرناک به نظر می‌رسید. او بدشانس بود که نتوانست یک یا دو گل دیگر به ثمر برساند.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

دانیلو (۶/۱۰): با وجود سن و سالی که دارد، حضور قابل قبولی در پست مدافع کناری داشت.

فابینیو (۶/۱۰): کارهای تخریبی زیادی انجام داد و فضاها را پر کرد، اما با توپ کار خاصی پیش نبرد.

ماتئوس کونیا (۶/۱۰): دوندگی بیشتری به تیم تزریق کرد اما کیفیت هجومی بالایی از خود نشان نداد.

لوئیز هنریکه (۵/۱۰): در ۳۰ دقیقه حضور نسبتاً ناامیدکننده خود در زمین، تنها ۱۴ بار توپ را لمس کرد.

دانیلو (بدون نمره): دانیلوی دیگر که در بوتافوگو بازی می‌کند، زمان کافی برای تأثیرگذاری روی مسابقه در اختیار نداشت.

کارلو آنجلوتی (۵/۱۰): یک شروع متوسط و آمیخته به بیم و امید در اولین تجربه مربیگری خود در جام جهانی داشت. مراکش تیم دست‌وپا بسته‌ای نیست، اما برزیلی‌ها قطعاً حس می‌کنند که باید کارهای بیشتری در زمین انجام می‌دادند.

منبع: گل

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