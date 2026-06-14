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جام جهانی ۲۰۲۶؛

پوپوویچ: ترکیه را با نظم تاکتیکی شکست دادیم؛ این فقط شروع راه است

پوپوویچ: ترکیه را با نظم تاکتیکی شکست دادیم؛ این فقط شروع راه است
کد خبر : 1798703
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سرمربی تیم ملی استرالیا پس از پیروزی ارزشمند شاگردانش مقابل ترکیه در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد منظم بازیکنانش تمجید کرد و تأکید داشت که تیمش هنوز به چیزی نرسیده و باید با همین تمرکز مسیر رقابت‌ها را ادامه دهد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد ترکیه عبور کند و گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی بردارد. در پایان این مسابقه، تونی پوپوویچ سرمربی استرالیا از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد.

پوپوویچ در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «می‌دانستیم برابر تیمی قرار می‌گیریم که از نظر فنی کیفیت بالایی دارد و بسیاری آن‌ها را مدعی پیروزی می‌دانستند. بازیکنان ما اما با انضباط تاکتیکی فوق‌العاده و روحیه جنگندگی بالا برنامه‌های تیم را به بهترین شکل اجرا کردند.» 

وی افزود: «دفاع ما تحت فشار زیادی قرار گرفت اما بازیکنان تمرکز خود را حفظ کردند و در ضدحملات بسیار مؤثر ظاهر شدند. این پیروزی نتیجه تلاش جمعی تیم بود و نمی‌توان آن را به یک یا دو بازیکن نسبت داد.»

سرمربی استرالیا همچنین درباره شرایط گروه D گفت: «سه امتیاز نخست بسیار مهم بود اما هنوز هیچ چیز تمام نشده است. مسابقات سختی مقابل آمریکا و پاراگوئه در پیش داریم و باید با همان ذهنیت و تمرکز به میدان برویم.»

استرالیا با این پیروزی ارزشمند صدرنشین موقت گروه D شد و امیدهای خود برای حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش داد. گل‌های این دیدار را نستوری ایرانکوندا و کانر متکالف برای کانگوروها به ثمر رساندند.

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