نستوری ایرانکوندا بهترین بازیکن دیدار استرالیا و ترکیه شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا بامداد امروز در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد ترکیه عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

در پایان این دیدار، «نستوری ایرانکوندا» مهاجم جوان و آینده‌دار استرالیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این بازیکن با عملکردی تأثیرگذار در خط حمله، گل نخست تیمش را به ثمر رساند و نقش مهمی در برتری استرالیا مقابل نماینده اروپا ایفا کرد.

ایرانکوندا از ابتدای مسابقه با دوندگی بالا و ایجاد موقعیت‌های متعدد برای هم‌تیمی‌های خود، بارها خط دفاعی ترکیه را تحت فشار قرار داد و در نهایت با به ثمر رساندن گل اول، مسیر پیروزی تیمش را هموار کرد.

استرالیا در ادامه توسط کانر متکالف به گل دوم نیز دست یافت تا با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد و گام نخست خود در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ را مقتدرانه بردارد.

کمیته فنی مسابقات نیز پس از پایان بازی، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ایرانکوندا در جریان مسابقه و نقش کلیدی او در کسب این پیروزی، عنوان بهترین بازیکن میدان را به این مهاجم جوان استرالیایی اختصاص داد.

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