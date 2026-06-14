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جام جهانی ۲۰۲۶؛

نستوری ایرانکوندا بهترین بازیکن دیدار استرالیا و ترکیه شد

نستوری ایرانکوندا بهترین بازیکن دیدار استرالیا و ترکیه شد
کد خبر : 1798698
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مهاجم جوان تیم ملی استرالیا پس از نمایش درخشان در پیروزی ۲ بر صفر برابر ترکیه، عنوان بهترین بازیکن زمین را در نخستین دیدار دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی استرالیا بامداد امروز در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد ترکیه عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

در پایان این دیدار، «نستوری ایرانکوندا» مهاجم جوان و آینده‌دار استرالیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این بازیکن با عملکردی تأثیرگذار در خط حمله، گل نخست تیمش را به ثمر رساند و نقش مهمی در برتری استرالیا مقابل نماینده اروپا ایفا کرد.

ایرانکوندا از ابتدای مسابقه با دوندگی بالا و ایجاد موقعیت‌های متعدد برای هم‌تیمی‌های خود، بارها خط دفاعی ترکیه را تحت فشار قرار داد و در نهایت با به ثمر رساندن گل اول، مسیر پیروزی تیمش را هموار کرد.

استرالیا در ادامه توسط کانر متکالف به گل دوم نیز دست یافت تا با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد و گام نخست خود در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ را مقتدرانه بردارد.

کمیته فنی مسابقات نیز پس از پایان بازی، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ایرانکوندا در جریان مسابقه و نقش کلیدی او در کسب این پیروزی، عنوان بهترین بازیکن میدان را به این مهاجم جوان استرالیایی اختصاص داد.

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