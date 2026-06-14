جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه D پس از پایان هفته اول؛ آمریکا و استرالیا صدرنشین شدند
با پایان دیدارهای هفته نخست گروه چهارم جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای آمریکا و استرالیا با کسب پیروزی مقابل رقبای خود سه امتیازی شدند و در صدر جدول قرار گرفتند؛ در حالی که ترکیه و پاراگوئه برای جبران در هفته دوم به میدان خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای گروه چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دو دیدار نخست وارد فاز جذابی شده است. در این گروه، تیم ملی آمریکا با نمایشی قدرتمند موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ پاراگوئه را شکست دهد و با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گیرد.
در دیگر دیدار این گروه، استرالیا با نتیجه ۲ بر صفر از سد ترکیه عبور کرد تا همانند آمریکا سه امتیازی شود و جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص دهد.
بر این اساس، آمریکا با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۳ در صدر قرار دارد و استرالیا با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۲ در رتبه دوم ایستاده است. ترکیه و پاراگوئه نیز بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتهاند.
در هفته دوم، آمریکا و استرالیا در دیداری حساس برای تثبیت صدرنشینی به مصاف هم خواهند رفت و ترکیه نیز برابر پاراگوئه قرار میگیرد؛ مسابقهای که میتواند سرنوشت صعود هر دو تیم را تحت تأثیر قرار دهد.