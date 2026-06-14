اقدام ویژه کادر فنی تیم ملی؛ آنالیز حریف حتی روی دیوار اتاق بازیکنان
کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران برای آنالیز نخستین حریف این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ اقدام ویژهای در نظر گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادهسازی هرچه بهتر بازیکنان پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، برنامهای ویژه را در تیخوانای مکزیک به اجرا گذاشته است.
بر این اساس از زمان ورود ملیپوشان به مکزیک، اطلاعات کامل رقبای مستقیم هر ملیپوش در تیم ملی نیوزیلند، شامل ویژگیهای فردی، نقاط قوت و ضعف و وظایف تاکتیکی آنها، از نخستین روز حضور تیم در مکزیک در اتاق بازیکنان نصب شده است.
این اطلاعات به صورت اختصاصی و متناسب با پست هر بازیکن تهیه شده و در اتاق ملیپوشان قرار گرفته تا آنها در طول شبانهروز بارها با جزئیات مربوط به حریفان احتمالی خود مواجه شوند. هدف کادر فنی از این اقدام، افزایش آشنایی ذهنی بازیکنان با شرایط مسابقه و ایجاد آمادگی بیشتر پیش از ورود به زمین است.
در کنار این برنامه، واحد آنالیز تیم ملی نیز به صورت مستمر فیلمهای فنی و تاکتیکی مربوط به رقبا را در اختیار بازیکنان قرار داده است. تصاویر و ویدئوهای تحلیلی از طریق تلویزیونهای اتاقها پخش میشود تا ملیپوشان در اوقات استراحت نیز فرصت مرور نکات فنی و شناخت بهتر حریفان را داشته باشند.
این اقدام نشاندهنده توجه ویژه کادر فنی به جزئیات و استفاده از روشهای نوین آنالیز در آستانه نخستین دیدار تیم ملی در جام جهانی است؛ رویکردی که میتواند به افزایش آمادگی ذهنی بازیکنان و تصمیمگیری بهتر آنها در جریان مسابقات کمک کند.