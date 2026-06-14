خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

استرالیا 2 - 0 ترکیه | شکار سه امتیازی کانگروها در گام نخست

استرالیا 2 - 0 ترکیه | شکار سه امتیازی کانگروها در گام نخست
کد خبر : 1798685
لینک کوتاه کپی شد.

دومین دیدار گروه D جام‌جهانی 2026 با برتری غافلگیر کننده استرالیا مقابل ترکیه به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال استرالیا و ترکیه از ساعت 7:30 صبح امروز (یکشنبه) در دومین دیدار گروه D جام جهانی 2026 در ورزشگاه بی‌سی‌پلیس ونکوور به مصاف هم رفتند و استرالیا به برتری 2 بر صفر رسید.

بازی با برتری ترکیه در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های گلزنی آغاز شد، اما استرالیا در دقیقه 27 روی یک ضدحمله توسط نستوری ایرانکوندا به گل نخست بازی رسید.

در ادامه، ترکیه همچنان جریان بازی را در اختیار داشت و بر توپ و میدان مسلط بود، اما موفق به باز کردن دروازه استرالیا نشد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر نماینده اقیانوسیه به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، ترکیه برای جبران گل خورده فشار زیادی روی دروازه استرالیا وارد کرد، اما حملات این تیم با دفاع منسجم شاگردان تونی پوپوویچ بی‌اثر ماند. استرالیا برخلاف جریان بازی، در دقیقه 63 توسط کانر متکالف به گل دوم دست یافت.

با این نتیجه و در پایان رقابت‌های روز نخست گروه D، آمریکا با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و استرالیا نیز با 3 امتیاز در رتبه دوم ایستاد. ترکیه و پاراگوئه هم بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

خسوس والنزوئلا، داور اهل ونزوئلا، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به یونس اکگون از ترکیه کارت زرد نشان داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی