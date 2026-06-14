استرالیا 2 - 0 ترکیه | شکار سه امتیازی کانگروها در گام نخست

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال استرالیا و ترکیه از ساعت 7:30 صبح امروز (یکشنبه) در دومین دیدار گروه D جام جهانی 2026 در ورزشگاه بی‌سی‌پلیس ونکوور به مصاف هم رفتند و استرالیا به برتری 2 بر صفر رسید.

بازی با برتری ترکیه در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های گلزنی آغاز شد، اما استرالیا در دقیقه 27 روی یک ضدحمله توسط نستوری ایرانکوندا به گل نخست بازی رسید.

در ادامه، ترکیه همچنان جریان بازی را در اختیار داشت و بر توپ و میدان مسلط بود، اما موفق به باز کردن دروازه استرالیا نشد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر نماینده اقیانوسیه به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، ترکیه برای جبران گل خورده فشار زیادی روی دروازه استرالیا وارد کرد، اما حملات این تیم با دفاع منسجم شاگردان تونی پوپوویچ بی‌اثر ماند. استرالیا برخلاف جریان بازی، در دقیقه 63 توسط کانر متکالف به گل دوم دست یافت.

با این نتیجه و در پایان رقابت‌های روز نخست گروه D، آمریکا با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و استرالیا نیز با 3 امتیاز در رتبه دوم ایستاد. ترکیه و پاراگوئه هم بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

خسوس والنزوئلا، داور اهل ونزوئلا، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به یونس اکگون از ترکیه کارت زرد نشان داد.

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